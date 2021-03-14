Malatya Büyükşehir Voleybol mağlup oldu

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Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şırnak Cizre Belediye takımına 30 mağlup oldu.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın setlerini Şırnak Cizre Belediye takımı, 2521, 2520 ve 2511’ lik sayılarla kazandı. Cizre Belediye Voleybol takımı, karşılaşmadan 30 galip ayrıldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı, Fatih Yayla ve Mustafa Yalkı hakem ikilisi yönetti.

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