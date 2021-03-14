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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den sağlıkçılara Tıp Bayramı ziyareti

İHA

Güder’den sağlıkçılara Tıp Bayramı ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eskimalatya’daki Battalgazi Semt Polikliniği’ni ziyaret ederek, sağlık alanında değerli katkılarda bulunan sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilçede görev yapan sağlıkçıları unutmadı. Güder, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eskimalatya’daki Battalgazi Semt Polikliniği’ni ziyaret etti. Sağlık alanında değerli katkılarda bulunan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Güder, özellikle tüm dünya ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid19 sürecinde ortaya koydukları yoğun mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Sağlık çalışanlarına tek tek karanfil ve çeşitli hediyeler veren Başkan Güder, “Sağlığımız için gece gündüz demeden her koşulda büyük bir özveriyle görev yapan, kendisini ‘insana hizmet’ ilkesiyle mesleğine adamış sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

“Tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramı kutlu olsun”
İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olan hekimlik mesleğinin önemini hiçbir dönemde kaybetmediğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle sağlığımız için gece gündüz demeden her koşulda büyük bir özveriyle görev yapan, kendisini ‘insana hizmet’ ilkesiyle mesleğine adamış sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. ‘Önce İnsan’ anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Toplumların sağlık alanına verdiği önem hedefledikleri modern yaşamın öncelikli koşullarındandır. Bugün sayın vekilimiz ve Kaymakamımız ile birlikte ziyarette bulunarak sağlıkçılarımızın Tıp Bayramını kutladık. Yaşam önce sağlıkla başlıyor. Sağlık da onların elleriyle şekilleniyor. 2020 yılında başlayan pandemi süreci ve öncesinde sürekli insanı yaşatmak adına kendi yaşamlarını tehlikeye atıyorlar. Onları tebrik ediyoruz ve onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ziyaretimizin amacı da onların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek. Tıp bayramını biz kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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