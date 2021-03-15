Kayısı üreticilerine zirai ilaç uyarısı

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kayısı üreticileri uyarılarak, yağışlı hava nedeniyle Kayısı ağaçlarında çiçeklenme döneminde monilya mücadelesine karşı gerekli zirai mücadele yapılması istendi.

Kayısı ağaçlarına atılacak ilaçlarının zamanında yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İlimiz için bu hafta hava tahminlerini yağışlı gösterdiğinden dolayı Kayısı ağaçlarında çiçeklenme döneminde monilya mücadelesine karşı gerekli zirai mücadele ilaçlarının zamanında yapılması önem arz etmektedir” denildi.

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