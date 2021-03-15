Polis intihar ihbarına gitti, liseli gencin babasını öldürüp, okula gittiği belirlendi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da polis ekipleri, intihar ihbarı üzerine gittiği evde Reşat Aksakal'ın (40), bıçaklanarak öldürülmüş cesedini buldu. Ekipler, babasını öldürdükten sonra okula gittiği belirlenen lise öğrencisi A.A.'yı (15) gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, intihar ihbarı üzerine gittiği evde Reşat Aksakal´ı yerde kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aksakal´ın yaşamını yitirdiği saptandı. Ekipler, araştırmada Aksakal ile oğlu arasında tartışma çıktığını belirledi. A.A.´nın tartışma sırasında babası Reşat Aksakal´ı öldürüp okuluna gittiği saptandı. Polis ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Reşat Aksakal'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-15 13:26:08



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