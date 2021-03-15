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Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

DHA

Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-03-15 14:34:28

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