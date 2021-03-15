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Battalgazi Belediyesi’nden anlamlı etkinlik Beydağı’nın zirvesinde istiklal marşı okundu

İHA

Battalgazi Belediyesi’nden anlamlı etkinlik Beydağı’nın zirvesinde istiklal marşı okundu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle Battalgazi Belediyesi ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu (BİSTUR) işbirliğiyle, Beydağı’nın zirvesine yürüyüş etkinliği düzenlendi. Beydağı’nın zirvesine Türk Bayrağı dikerek İstiklal Marşı okuyan topluluk, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u da unutmadı.
Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle özel bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlik ile Beydağı’nın zirvesine zorlu bir yürüyüş gerçekleştiren topluluk, zirveye Türk Bayrağı dikerek, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Her yaştan vatandaşın yer aldığı ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’da unutulmadı.

Beydağı’nın zorlu zirvesine hareket için Battalgazi Belediyesi önünde bir araya gelen Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğunu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder karşıladı. Her yaş kategorisinden vatandaşın yer aldığı topluluk ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, etkinliğin anlam ve öneminden bahsederek, topluluğu yürüyüş için Beydağı’na uğurladı.

İstiklal marşı Beydağı’nın zirvesinde okundu
Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyesi Neslihan Öz, “Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 100. Yıldönümü çerçevesinde, bizlerde fahri Malatyalı olarak bu yürüyüşe katılıyoruz. İstiklal marşımızı Malatya’mızın en zirve noktasında söylenmesi bize gurur veriyor” derken, Enise Karataş isimli bir başka üye ise, “Bu güzel etkinliğe çocuklarımızla birlikte geldik. Yürüyüş yaparak milli ve manevi bir hissi yaşayacağımızı düşünüyoruz. Her bir adım atarken Türk birliğinin sağlanması için dua ediyoruz. Vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisindeki büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Her adımımız fiili bir dua niteliğinde” ifadelerini kullandı.
Bayrağı her noktada dalgalandırmak istediklerini ifade eden topluluk üyesi Yahya Karataş da, ”İstiklal Marşımızın kabulünü sadece salonlarda kutlamak yerine Malatya’nın en zirve noktasına çıkıp, bayrağımızı burada dalgalandırarak İstiklal marşı okuyarak bir farkındalık oluşturacağız. Zorlu bir yolumuz var ve sağ salim gidip geleceğiz inşallah. Emeği geçen Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi belediyemizin desteği bizi gururlandırdı”
Düzenlenen bu özel etkinlikte kendilerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu Başkanı Efraim Karaman, “Ecdadımız bize bu toprakları bırakırken böyle önemli günleri de bıraktılar. İstiklal Marşımız kabulü debu önemli günlerden bir tanesi. Biz de bir etkinlik yaparak anıyoruz ve farkındalık oluşturuyoruz. Böyle programlarla hem spor yapıyoruz hem de ecdadımızı yad ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy’u ve aynı haftaya denk gelen Çanakkale Şehitlerimizi de anmış olacağız. Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin bu tür sosyal etkinliklere verdikleri destekler bizleri gururlandırıyor” ifadelerine yer verdi.

“Bayrağımızın ilelebet dalgalanacağını tüm dünyaya gösterdik”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “İstiklal Marşımız halkımıza mücadele azmi, sebat ve cesaret aşılamıştır” diyerek sözlerine başladı. Güder, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart tarihini İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ilan etti. Tüm Türkiye’de bu özel gün özel etkinliklerle kutlandı. Battalgazi Belediyesi olarak bizde en güzel şiir okuma yarışması düzenledik. Bu etkinlikte ikinci etkinliğimiz. Battalgazi Belediyemiz ve BİSTUR üyelerimiz, bugünün anlam ve önemi için Beydağı’nın zirvesine yürüdüler. En zirvede bayrağımızı dalgalandırdılar. İstiklal marşımızı gür bir sesle okudular. İstiklal marşımızın, milletimizin istiklali uğrunda girişmiş olduğu mücadele sırasında ve manevi desteğe en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yazılmıştı. Mehmet Akif Ersoy, ordumuza ve milletimize “Korkma” diyerek, müthiş bir güç vermişti. Bu sebeple, İstiklal Marşımız milletimizin o günkü heyecanın ifadesidir. İstiklal Marşımız halkımıza mücadele azmi, sebat ve cesaret aşılamıştır. Halkımızın, ümit ve ittifak içerisinde birleşip, tek vücut haline gelmesini sağlayarak, birlik oluşturmuştur. Bu etkinlikteki amacımız; hem spor yapmak hem İstiklal Marşımızın kabulünü ve Çanakkale Zaferinin yıldönümünü idrak edip bayrağımızı en yükseklere çıkararak, ilelebet dalgalanacağını tüm dünyaya göstermek. Pandemi nedeniyle katılım sınırlı tutulmuş. İnşallah bundan sonraki süreçte pandeminin azaldığı, aktivitelere birçok kişinin katıldığı programlar düzenleriz. Üyelerimize canı yürekten teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Yeri geldiğinde bu vatan için şehit olmaya hazır bir fert olma bilincini kendimize ve karşımızdakine yaşatma noktasında gayret sarf eden bir milletimiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Ne zaman ülkemize saldırı olsa her zaman tek vücut olup bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmışızdır. En son örneklerinden bir tanesi de 15 Temmuz Darbe Girişimidir. Allah bir daha ülkemize, milletimize bu tür saldırılara maruz bırakmasın. Rabbim bu ülkeye bir daha istiklal marşı yazdırmasın” diye konuştu.

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