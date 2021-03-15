63 PÖH görevlerini başarıyla tamamlayıp Malatya'ya döndü

Malatya’dan Suriye’ye giden Özel Hareket Polisleri, görevlerini tamamlamalarının ardından kente geri döndü.

Geçtiğimiz Kasım ayında Malatya’dan Suriye Barış Gücü kapsamında Afrin’e gönderilen 63 Özel Harekat Polisi görevlerinin tamamlamalarının ardından kente dönüş yaptı. Görevlerini başarıyla tamamlayarak sağ salim görev yerlerine dönen PÖH’leri ziyaret eden Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türk Ocağı Başkanı Nadir Günata, başarılarından dolayı polisleri tebrik ettiler.

Ziyarette sahada olan tüm güvenlik görevlilerinin başarısı ve şehit olan silah arkadaşları için dualar edilirken, 63 PÖH mensubunun görev yerlerine yeniden gelmesi nedeniyle de koyun adak edildi.

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