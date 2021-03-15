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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MAGTAD’tan Başkan Gürkan’a ziyaret

İHA

MAGTAD’tan Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya Gastronomi, Turizm, Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı ve yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.
1921 Mart tarihleri arasında, “Hayat Çiçek Açıyor” Sloganıyla Malatya’da gerçekleştirilecek ‘Kayısı Çiçeği Şenlikleri’ öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı etkinliğe davet eden MAGTAD heyeti organizasyona verdiği destekten dolayı başkan Gürkan’a teşekkür etti.
Kısa adı MAGTAD olan Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği, Malatya’da faaliyet göstermeye başladı. Malatya’nın tarihi, turizmi ve gastronomisine katkıda bulunmak için kurulan dernek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

“Malatya vegan mutfağının başkentidir”
MAGDAT’ın kurulmasıyla birlikte Malatya’da bütün paydaşları Malatya’nın turizmine, tanıtımına ve gastronomisine katkı sunmak için bir araya getirdiklerini söyleyen MAGTAD Başkanı Zeki Saygı, “Bölgemizdeki iller turizmle, tanıtımla ve gastronomiyle yüksek derecede trend yakaladılar. Bugün Gaziantep turizmde 7 milyon, Şanlıurfa 5 milyon insanı Göbeklitepe’de ağırlıyor. Bizde Dünya’nın 8’inci harikası Nemrut Dağı, Battalgazi ilçemizde Arslantepe, dini turizm olarak Darende Somuncu Baba bulunuyor. Sularımız, meyvemiz var. Gastronomi de zaten yemek pişirme teknikleri olarak fırın yemeklerinde, ev yemeklerinde kendine özgü 90 çeşit köftelerimiz var. Bakıldığında vegan mutfağının başkenti aslında Malatya’dır. Derneğimizle birlikte Malatya’da tüm paydaşlar bir araya geldi. Yaklaşık 15 kamu kuruluşunu bir araya geldi ve hepsi bizlere gönüllerini açtılar. Paydaşlarımızın hepsi Malatya sevdalısı ve Malatya’ya neler yapabiliriz bunun düşüncesi içerisindeydiler, bir hamle bekliyorlardı ve kurduğumuz dernek eliyle inşallah Malatya’ya hizmet edeceğiz. Gastronomi sektöründeki fotoğrafçılar, turizmciler, turizm acenteleri, tur operatörleri ve otelciler olmak üzere paydaşlarımız bir araya geldi. İnşallah gelecek nesillere çok güzel bir miras bırakacağız. Bizlerin husumete vakti yok muhabbetin sürekli olmasını dileriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan projemizin başından itibaren bizlere büyük destekler verdi. Derneğimizin ilk faaliyeti olarak ‘Kayısı Çiçeği Festivalini’ düzenleyeceğiz. Milyonlarca takipçisi olan youtuberleri ve gurmeleri davet ettik. Bu hafta dolu dolu bir etkinlik yapacağız. Başkanımızdan Allah razı olsun bizlere maddi manevi desteklerini her zaman verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Şehrimizin güzelliklerini herkese anlatmalıyız”
Malatya’da herkesin özgür olduğu ve düşüncelerini, fikirlerini ve inançlarını rahat yaşadığı bir ortamın olması gerektiğini ve bu ortama en müsait ikliminin Malatya’da olduğunu ifade eden Gürkan, “Malatya hakikaten Dar’ül Rifat’tır. Seçkin insanların diyarıdır. Malatya destan şehridir. Nice destanlar bu şehrin coğrafyasında yazılmıştır. Malatya medeniyetler merkezidir. Nice medeniyetlere Malatya ev sahipliği yapmıştır. Bir şehirde yeşil, mavi ve tarih olursa o şehirde yokluk olmaz. Dolayısıyla Malatya’ya bakıldığı zaman üç tarafı baraj gölleriyle çevrili bir şehir. Anadolu’nun insan eliyle yetiştirilen en geniş yeşil alanları, kayısı bahçeleri ve insanlık medeniyetinin başladığı, farklı medeniyetlerin uygarlıkları, kültürleri bünyesinde barındıran ve Anadolu’yu destan şehri yapan bir şehrin şuandaki nöbetçileriyiz. Bu şehirde yaşamanın vebal, bu şehirde yaşamanın vecahat olduğu noktada bir tercih yapmak durumundayız. Malatya bu ortama en müsait iklimi olan bir şehirdir. Her görüşte, düşüncede, inançta insanların bir arada olduğu ve mutluluk tablosu çizdiği sevgi atmosferinde günlerini geçirdiği bir Malatya’yı düşünüyoruz. Bu şehrin güzelliklerini özellikle başka şehirlere ve başka ülkelere anlatmak durumundayız. Yani bizim üzerimizde olan ön yargıların kırılması lazım. Bunu kırmakta MAGTAD gibi STK’larımızın faaliyetleriyle ancak gerçekleştirilebilir. Malatya Turizm, Gastronomi ve Tanıtım Derneğimizin kurulmuş olması ve bu konuda temel payda Malatya ve Malatyalılık ilkesi içerisinde hiçbir siyasi ve maddi menfaat gözetmeden sadece Malatya’nın bütünleştirilmesi önemlidir. MAGTAD’ın Malatya’da ‘Hayat Çiçeği Açıyor’ projesi kapsamında kayısı çiçeğinin bir hayat çiçeğine benzetilerek bu şehrin istikbaline yön verilmesi ve turizmin şehrimizde aktif hale gelmesi şehrimiz için önemlidir. Arslantepe’nin Dünya Kültürel Mirasları Listesine alınması, Nemrut’un daha aktif turizm faaliyetlerine açılması noktasında Malatya’da Selçuklu, Osmanlı, Doğu Roma eserlerinin, Abbasilerin, Emevilerin, Hititlerin, Urartuların onlara ait medeniyetlerin burada insanlara tanıtılması noktasında büyük gayret ve çaba içerisinde olduklarını gördüm” ifadelerini kullandı.

“Malatya Türkiye’ye rol model olacak”
Türkiye’de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, huzurun şehri olan Malatya’nın Türkiye’de de aynı huzuru yansıtacak bir rol model örneği olacağını söyleyen Gürkan, “Ben inanıyorum ki Malatya şuanda Türkiye’de büyük bir ivme kazandı. Türkiye’de şuanda rol model olma örneği seçilen bir Malatya’yı görüyoruz. Malatya’da her görüşte, her düşüncedeki insanların birlik beraberlik içerisinde hareket etme ve Malatya paydası altında Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında gayretlerini hem Malatya’da bulunan insanlarımız hem de Malatya dışındaki insanlarımız ve siyasilerimiz yakinen takip ediyorlar. Sosyal entegrasyon olduktan sonra dikkat edilirse Malatya’da hizmetler noktasında tarihi hizmet hamleleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla inşallah ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ de, Malatya’da Hayat Çiçeği Açıyor fikri ve Güneşin Altın Yumurtası olan ve Malatya’nın ekonomisini hakikaten hızlı bir döngü içerisine sokan kayısının ekonomik değerinin arttırılması, kayısının türevlendirilmesi, ürünlerinin çeşitlendirilmesi, gıda çeşitlendirilmesi, ambalaj çeşitlendirilmesi noktasında farklı konseptlerde pazarlama usul ve esaslarına gidildiği takdirde Malatya hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda farklı bir konsepte gidecektir. İnşallah biz bunun tohumunu ektik tohum filizlenmeye başladı ve önümüzdeki seneden sonrada meyvelerini hep birlikte toplayacağız. İnşallah Malatya’da yanan ışık Türkiye’de örnek ve aydınlatıcı görevini de geçmişte nasıl ki Anadolu’yu Anayurt yapan Malatya destan şehriyse şimdide Türkiye’de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, huzurun şehri Malatya yarın Türkiye’de de aynı huzuru yansıtacak bir rol model örneği olacağını ifade etmek istiyorum. MAGTAD çatısı altında bulunan arkadaşlarımızın gayretlerinden ve çabalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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