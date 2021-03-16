Malatya'da 400 litre sahte içki ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentteki bir adrese düzenlediği operasyonda 400 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-16 10:02:53



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