Battalgazi Belediyesi personellerine afet eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını Türkiye’de ‘Afet Eğitimi Yılı’ ilan etmesi nedeniyle, Battalgazi Belediyesi personellerine, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda harekete geçen Battalgazi Belediyesi, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından personeline, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda Covid19 tedbirleri doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitim verildi. Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğince yapılan eğitimde, ‘deprem, sel, yangın ve diğer afetler, iş yerlerin de afet hazırlığı, afet sırasında doğru davranışlar, tahliye ve toplanma alanları, yangında ilk müdahale’ konularında bilgilendirmeler yapıldı. AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş tarafından Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda verilen eğitim sonrasında, personele afet bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uygun şekilde eğitimleri düzenlediklerine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bilinçli tedbirin hayat kurtaracağını ve bunun içinde eğitimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.