Yeşilyurt Belediyesi futbol okulunda geleceğin yıldızları yetişiyor Çınar: “Türk futboluna yeni yetenekler kazandırıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan futbol okulunun birinci yılını geride bırakması nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi.



Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün bünyesinde faaliyetlerine devam eden futbol okulumuzda teorik ve pratik eğitimlere tabi tutulan minik futbolcularımız, gelecekte Türk futbolunda isimlerden söz ettirecekler” şeklinde konuştu.



Çocuklarla birlikte kutlama pastasını kesen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplam 100 minik sporcunun eğitim gördüğü futbol okulundan çıkacak yeni yeteneklerin gelecekte Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağını ifade etti.

Minik sporculara başarı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz futbol okulumuzda, çocuklarımıza yönelik teorik ve pratik futbol eğitimlerimize devam ediyoruz. Pandemi sürecinden dolayı kapanan halı saha ve sosyal tesislerin kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte yeniden açılmasıyla alınan pandemi tedbirleriyle birlikte okulumuzu yeniden açtık. Kısıtlamaların olduğu dönemde deneyimli antrenörlerimizin kontrolünde onlıne olarak çocuklarımıza bazı eğitimler vermiştik ancak ülkemizin kontrollü normalleşmeye geçmesini fırsat bilerek antrenörlerimiz ve minik sporcularımız saha çalışmalarına yeniden start verdiler. Tabii ki bizim genel amacımız: çocuklarımıza erken yaşlarda spor ruhu aşılamak, onların ahlaklı, karakterli, düzgün ve sporun temel mantığına sahip olarak büyümelerine destek vermektir” ifadelerine yer verdi.

Sporun bütün alanlarına yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Çınar, ”Kalıcı ve güzel başarılara ancak sağlam bir alt yapı, modern spor sahaları ve alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşecek antrenman metotlarıyla ulaşılabilir. Yeşilyurt’umuzun bu anlamda var olan güçlü potansiyelini bizlerde gerek spor tesislerimizle gerekse de sosyal sorumluluk projeleri ve bu tür futbol okullarıyla gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuzu devasa spor yatırımlarıyla buluşturacağız, bunun içinde 2021 yılını spor ve etkinlik yılı olarak ilan ettik. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerimizle çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmaya özen gösteriyoruz. Her hafta bir etkinlikle her yaştan vatandaşımızın spor ruhuna güzel dokunuşlar yapıyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan devasa spor yatırımlarımız sayesinde Malatya’mızı ve Yeşilyurt’umuzu farklı spor dallarında en iyi şekilde temsil edecek sporcuların yetişmesine fırsat tanıyacağız. Futbol, basketbol, güreş, atletizm, voleybol ve farklı salon sporlarında ne kadar iddialı olduğumuzu bugünlerde yaptığımız faaliyetler ve tesisleşme süreciyle birlikte ön plana çıkaracağız. Melekbaba, Yakınca ve farklı bölgelerimizde devam eden spor kompleksleri ve sahalarımızla spora ne kadar önem verdiğimizi gözler önüne seriyoruz. Ülke sporuna yeni yetenekler kazandırmak noktasında oluşturduğumuz planlı ve sistemli alt yapı organizasyonlarının meyvelerini ilerleyen zamanlarda mutlaka toplayacağız” ifadelerine yer verdi..

Çınar, doğru ve planlı alt yapı ve tesisleşme sürecini Yeşilyurt’a kazandırmak için profesyonel bir bakış açısıyla hareket ettiklerini ifade ederken, “ Yeşilyurt’umuzda 10 civarında olan branlaşmayı en az 20’ye, 10 bin civarında olan lisanslı ve lisansız sporcu sayısını ise 30 bine ulaştırmak noktasında çok ciddi adımlar atıyoruz. Bu hedeflerimize planlı ve sistemli çalışmalarla mutlaka ulaşacağız, çünkü ekiplerimiz çok özverili çalışıyorlar, bizlerde süreci yakından takip ediyoruz. Belediyemizin maddi ve manevi destekleriyle 3.Ligde başarılı bir dönemden geçen Yeşilyurt Belediyespor’umuzun şampiyon olması, bölgemizde yaptığımız spor yatırımlarının anlamı ve değerini artıracaktır. Taraftarlarımızın ve futbola gönül verenlerin destekleriyle inşallah takımımızı bir üst lige taşırsak, kentimizin göz bebeği olan Yeni Malatyaspor’umuza alt yapıdan yeni yetenekler gönderme konusunda önemli bir mesafe almış olacağız. Hedefimiz; güçlü, dinamik ve kendisini sürekli yenileyen alt yapı organizasyonlarıyla profesyonel takımlarımızın alt yapılarını her geçen gün daha fazla geliştirmek ve yeniliklerle daha güçlü bir hüviyete ulaştırmaktır. Başarıyı sürekli ve kalıcı hale getirmek; gençlere verilecek yeni fırsatlar, yeni tesisler ve spor alt yapısını yeterli donanıma ve bilgiye sahip, akademik kariyeri olan ekiplerin planlı çalışmalarından geçmektedir. İşte bizler bu dönüşümü, bu vizyonel bakış açısıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Profesyonel alt yapı için profesyonelce hareket etmek ve bu alanda minik ve genç yeteneklerin önünü doğru ve sistemli çalışmalarla açmak öncelikleri hedeflerimiz arasındadır. Bunu başaracak güce ve kapasiteye de sahibiz. Kendi bünyemizde oluşturduğumuz ekiplerimizin kontrolünde 100 minik sporcumuzun yer aldığı futbol okulumuzun temel gayesi de; çocuklarımızı teorik ve pratik yönden doğru futbol eğitimiyle buluşturmaktır. Geride kalan bir yıl içerisinde eğitimler konusunda güzel bir mesafe aldık, bunu daha fazla geliştirmek içinde antrenörlerimiz çok sıkı çalışıyorlar, çocuklarımızın gayreti ve isteği ise bizleri heyecanlandırıyor. Çocuklarımızın maşallahı var, istekli ve gayretli çalışıyorlar, antrenman metotlarına uyuyorlar, birbirleri arasındaki kaynaşma ve dayanışma ruhunun üst seviyede olması ise doğru alt yapı organizasyonuna ulaşma noktasında bizleri umutlandırmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, birinci yılını dolduran futbol okulundaki minik futbolculara, günün hatırası olarak çeşitli hediyeler takdim etti.

