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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder: “Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek”

İHA

Güder: “Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Başkanı Murat Maskar ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Güder, “Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır. Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Güder ile bir süre görüşen heyet, daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlayan Güder’e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, tablo hediye etti. 2019 yılında kurulmasına rağmen Akçadağ Dayanışma Derneği’nin aktif bir dernek olduğunun altını çizen Başkan Güder ise heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

“Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atılıyor”
Akçadağ’ın sorunları hakkında Başkan Güder’e bilgiler aktaran Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar, “Derneğimiz 2019 yılında kurulan bir dernek. Yeni bir dernek olmamıza rağmen güzel işlere imza atıyoruz. Yakın zamanda yönetimimizde bir değişiklik oldu ve ziyaretlerimize başladık. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ettik. Akçadağ’ın sorunları hakkında başkanımıza bilgiler vererek, taleplerimizi dile getirdik. Derneğimizin ortak amacı daha güzel bir Akçadağ’dır. Biz bir siyasi parti değiliz, sivil toplum örgütüyüz. Bu nedenle siyaset yapmıyoruz. Akçadağ’ımızın sorunlarını dile getirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımız Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atıyor. Bu anlamda da kendisine ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeşilyurt’ta ve Battalgazi’de Akçadağlılar nüfusu bir hayli fazla. Derneğimiz adına başkanımıza yatırımlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sivil toplum kuruluşları bizim için aydınlıktır”
Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle ziyaretlerinden dolayı Akçadağ Dayanışma Derneğine ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel işlere imza atıyor. Tebrik ediyorum. Sivil Toplum Kuruluşları milletimiz için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesidir. Sivil Toplum Kuruluşları bizim için çok önemlidir. Bizler Battalgazi’mizi hep birlikte yönetiyoruz. Bizler millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır. Bizler toplumun sıkıntılarını ve sorunlarını kendi sorunumuz gibi görüyoruz. Özellikle köklü değişiklikler yaparak, yıllarca çözülemeyen sorunları çözmek için sarf ediyoruz. Çalışmalarımıza bu doğrultuda yapıyoruz. Çalışmalarımızı yaparken insanları ötekileştirmeden alevi, sunni, kürdü, türkü, çerkezi hangi düşünceye sahip olursa olsun bizim bayrağımızın altında yaşamayı kendine şiar edinmişse, bu toprakları vatan olarak kabul eden herkes bizim vatandaşımızdır ve başımız tacıdır. Hizmeti, Battalgazi’mizde eşit şekilde götürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerle bölgeler arası gelişmişlik farkını kaldırıyoruz. Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek. Amacımız, 2023 Türkiye’sine Battalgazi’mizi ve Malatya’mızı hazırlamak. Sivil toplum kuruluşları bizim için aydınlıktır. Onların fikirlerine, önerilerine ve görüşlerine ihtiyacımız var. Hangi sivil toplum örgütü olursa olsun, bize bir fikir getirdiklerinde o fikirlerinden istifade ederiz. Bugün gerçekleştirilen ziyaretten ötürü Başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlerde buluşacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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