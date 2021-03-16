Battalgazi Devlet Hastanesi bu yıl hizmete açılacak

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Yapımı devam eden ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74’e ulaşan 300 Yataklı Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi’nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Fahri Şahin, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran ve sahada görev yapan inşaat yetkilileri ile Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yerinde incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74’e ulaşan 300 Yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin inşaat alanını ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, çalışmalarla ilgili bilgiler aldılar.

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

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