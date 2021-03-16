Jandarma’dan 18 Mart duyarlılığı

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18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Jandarma tarafından şehit aileleri ile şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden 35 şehit ailesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında ziyaret edildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan şehitlerin mezarları ziyaret edilerek gerekli bakım, onarım ve temizlikleri yapıldı.

Şehit ve gazi dernekleri de Jandarma görevlileri tarafından ziyaret edildi.

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