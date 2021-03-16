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Gürkan: “Her ilçemize ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”

İHA

Gürkan: “Her ilçemize ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısının ilki, Darende İlçesi’nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantısıyla gerçekleştirildi. Darende’nin Malatya için ve Bölge için önemine değinen Gürkan, hizmet anlayışındaki adalet duygusuna vurgu yaparak, ilçenin en kısa sürede birçok yatırım alacağının müjdesini verdi.
2021 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı yatırımların görüşüldüğü, ilçe mahalle muhtarları ve ilçe STK’ların istek, talep ve görüşlerinin alındığı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nın birincisi Darende İlçesi’nde yapıldı. Darende Turgut Özal Üniversitesi Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende Kaymakamı Malik Çalışır, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Darende Belediye Başkanvekili Tuncer Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, AK Parti Darende İlçe Başkanı, MHP Darende İlçe Başkanı, Daire Başkanları ve STK temsilcileri katıldı.
2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nın açılışında konuşan Darende Belediye Başkanvekili Tuncer Çalık, yapılacak olan toplantının Darende İlçesi’ne hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür etti.
Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında söz alan Darende Kaymakamı Malik Çalışır da, “2021 yılında Büyükşehir Belediyemizin Darende İlçemizle ilgili yapacağı programlar üzerinde konuşacağız. Büyükşehir Belediyemize yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah eksiklikler ve yapılacak olan çalışmalar yerinde konuşulacak güzel kararlar alınacak.2021 senesi bittiğinde Darende için hayırlı bir seneyi Darendeliler geride bırakmış olacak” dedi.

“Büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz”
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, “Büyükşehir Belediyemiz, 2021 yılı yatırım döneminde Darende’mizde yapılması planlanan yatırımları, ihtiyaçları yerinde tespit, beklentileri ve talepleri yerinde tespit konusunda koordinasyon toplantısını bu sene Darende ilçemizden başlattı. İnşallah toplantımız Darende’nin ihtiyaçlarının giderilmesi ve beklentilerinin karşılanması adına faydalı ve verimli bir toplantı olacak. Büyükşehir Belediyemiz geçtiğimiz dönemde yaptığı yoğun çalışmayı inşallah Darende’mizde herkese hissettirecek. Başarılı çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Bize oy vermiş vermemiş anlayışına girmedik, girmeyeceğiz”
Darende ilçesinin kadim ve önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Darende kadim bir ilçemiz olmasından dolayı bizim için kıymetlidir. Darende Malatya’mızın en büyük ilçelerinden birisidir. İnanç değerlerimiz açısından değerlerimizin temayüz ettirilmesi, yaşatılması ve bunun turizme ve kültüre dönüştürülmesi noktasındaki gayretleri takdirle karşılıyoruz. Darende hem İslam tarihi açısından hem de Türk tarihi açısından önemli bir ilçemizdir. Bizim yönetim anlayışımızda adil ve adaletli olmak temel esastır. Bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Bizim yönetimimiz güneş gibidir. Gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan herkes bu yönetimden adil ve adaletli bir şekilde yararlanacaktır. Biz bize oy verilmiş oy verilmemiş anlayışı içerisine girmedik, girmeyeceğiz. Bizlerin eksikliği varsa telafi edeceğiz. Göreve geldikten sonra ikinci ve üçüncü yıl içerisinde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yeri olmayacak diye çalışma arkadaşlarımıza söyledik. Ayrıca akarsulara karışacak hiçbir atık su olmaması noktasında da arkadaşlarımıza söyledik. Gerek mali disiplin gerekse hizmetler noktasında hakikaten Malatya Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında en fazla yatırım yapan belediyedir. Sosyal kültürel anlamda ve ilçelerimize hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl 2 bin km asfalt yol yapıldı. Yapılan bu hizmet Cumhuriyet tarihinin Türkiye’deki rekorudur. Darende’de bu yıl Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan hiçbir yer asfaltsız bırakılmayacak. MASKİ Genel Müdürümüze de şunu ifade ettim; Darende’de susuz, kanalizasyonsuz ve akarsulara karışan hiçbir atık su olmayacak. MASKİ başta olmak üzere finansman konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Gerekli finansmanı temin etmiş durumdayız. Benim muhtarlarımızdan ricam birbirimizi seveceğiz. Birbirimize saygı göstereceğiz. Küçük hesaplar içerisine girmeyeceğiz. Önemli olan hakka dayanmak, hakka riayet etmektir” diye konuştu.
Gürkan’ın konuşmaları sonrasında MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, geçtiğimiz yıl içerisinde Darende İlçesi’nde yapılan çalışmaları ve 2021 yılında yapılacak olan çalışmaları katılımcılara aktardı. Konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, mahalleleri ile ilgili sıkıntı ve sorunları dile getirdiler.

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