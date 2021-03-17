Tüfenkci’den 18 Mart mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında, Çanakkale Zaferi’nin önemine temas etti.

Tüfenkci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi yıldönümü mesajında, “Çanakkale tarihin seyrini değiştiren emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran direniş ruhuna ilham veren Çanakkale, yaktığı bağımsızlık ateşiyle umudun simgesi olmuştur. Anadolu’nun dört bir yanından genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle vatan aşkı ve bağımsızlık sevdasıyla tek yürek olan milletimiz, sarsılmaz bir kararlılık ve cesaretle, sağlam bir inanç ve değeri ölçülemeyecek bir fedakarlıkla dönemin en modern ordularına ve birlik olan düşmana Çanakkale’nin geçilemeyeceğini göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

Milli mücadele ruhunun ilk meşalelerinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nden 106 yıl sonra da aynı inanç, kararlılık ve ruhla geçmiş, bugün ve geleceğe sahip çıkmaya devam etiklerini vurgulayan Tüfenkci, “Ecdadımızın zaferlerle dolu tarihine yakışır biçimde ülkemizi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en ileri ülkeleri arasına katmak konusunda kararlıyız. Küresel ekonominin geçtiği bu zorlu süreçten ülkemizin asgari düzeyde etkilenmesi, salgın sonrasında ise ülkemizi yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Şanlı tarihimizden ve zaferlerimizden aldığımız güç, bugünümüzü ve yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecektir. Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimiz, gönlümüzün en yüce mertebesinde daima saygı ve sevgiyle anılacaktır. Bu vesileyle, Çanakkale Zaferi’nin 106’nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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