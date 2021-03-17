Güder’den 18 Mart mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Güder, “Çanakkale Zaferi, inancın, azmin, kararlılığın, birlik ve beraberliğin simgesidir” dedi.

Birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen Türk milletinin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve her zaman parlak zaferlere imza attığını belirten Güder mesajında, “Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Bizler millet olarak imkansızlıklar içindeyken bile Dünya’ya Çanakkale Geçilmez dedirten sağlam bir inancın ve sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de işte bu ruhtur, bu inançtır. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında da Çanakkale ruhuyla 'Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak' için canlarını tanklara, kurşunlara karşı siper eden kahraman milletimiz; Anadolu'nun ilelebet vatanımız kalacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. Atalarımızın bizlere emanet ettiği kutsal vatanımızı içeriden ve dışarıdan parçalamaya çalışan hiç bir şer odağına izin vermeyerek onların bu kutsal emanetini koruyacak ve aziz hatıralarını hep yaşatacağız. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

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