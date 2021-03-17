Güder’den 18 Mart mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den 18 Mart mesajı

İHA

Güder’den 18 Mart mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.
Güder, “Çanakkale Zaferi, inancın, azmin, kararlılığın, birlik ve beraberliğin simgesidir” dedi.
Birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen Türk milletinin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve her zaman parlak zaferlere imza attığını belirten Güder mesajında, “Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Bizler millet olarak imkansızlıklar içindeyken bile Dünya’ya Çanakkale Geçilmez dedirten sağlam bir inancın ve sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de işte bu ruhtur, bu inançtır. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında da Çanakkale ruhuyla 'Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak' için canlarını tanklara, kurşunlara karşı siper eden kahraman milletimiz; Anadolu'nun ilelebet vatanımız kalacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. Atalarımızın bizlere emanet ettiği kutsal vatanımızı içeriden ve dışarıdan parçalamaya çalışan hiç bir şer odağına izin vermeyerek onların bu kutsal emanetini koruyacak ve aziz hatıralarını hep yaşatacağız. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar hayal etti, Güder gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çocuklar hayal etti, Güder gerçekleştirdi
Sadıkoğlu’ndan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan 18 Mart mesajı
Yeşilyurt Belediyesi tekstil müzesi ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor Çınar: “Dokumacılık kültürümüzü özel bir mekânda gelecek kuşaklara taşıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi tekstil müzesi ile ...
Tüfenkci’den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Tüfenkci’den 18 Mart mesajı
FKA ile MTÜ arasında işbirliği
YEREL HABERLER FKA ile MTÜ arasında işbirliği
Çınar’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan 18 Mart mesajı
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kaçak sigara malzemelerine izin yok
YEREL HABERLER Kaçak sigara malzemelerine izin yok
Malatya’nın kahraman kadın ambulans sürücüleri 112 Ambulans Servisi’nin kadın kahramanları
YEREL HABERLER Malatya’nın kahraman kadın ambulans sürücüleri 112 ...
Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Malatya'da kayınbirader enişte tartışmasında kan aktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kayınbirader enişte tartışmasında kan ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Gürkan Darende belediyesi ve kaymakamlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürkan Darende belediyesi ve kaymakamlığını ziyaret ...
Gürkan: “Her ilçemize ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan: “Her ilçemize ayrım yapmadan hizmet ...
Botoks sonrası ölen Kübra'nın baba: Tahliye edilen sanık tekrar tutuklansın
YEREL HABERLER Botoks sonrası ölen Kübra'nın baba: Tahliye edilen ...
Jandarma’dan 18 Mart duyarlılığı
YEREL HABERLER Jandarma’dan 18 Mart duyarlılığı
Pandemide vaka sayısının arttığı Malatya’da uyarı
YEREL HABERLER Pandemide vaka sayısının arttığı Malatya’da uyarı
Battalgazi Devlet Hastanesi bu yıl hizmete açılacak
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi bu yıl hizmete açılacak
Botoks kurbanı kadının ailesinden 6 ay sonra gelen tahliyeye tepki
YEREL HABERLER Botoks kurbanı kadının ailesinden 6 ay sonra gelen ...
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
FETÖ üyeliğinden aranan emekli polis memuru yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyeliğinden aranan emekli polis memuru yakalandı
Aranan şüpheli, polise ateşle karşılık verdi
YEREL HABERLER Aranan şüpheli, polise ateşle karşılık verdi
Güder: “Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek”
YEREL HABERLER Güder: “Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek”
Yeşilyurt Belediyesi futbol okulunda geleceğin yıldızları yetişiyor Çınar: “Türk futboluna yeni yetenekler kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi futbol okulunda geleceğin ...