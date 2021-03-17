Yeşilyurt Belediyesi tekstil müzesi ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor Çınar: “Dokumacılık kültürümüzü özel bir mekânda gelecek kuşaklara taşıyoruz”

Ahmet Çalık Tekstil Müzesinin Yeşilyurt un tarihine, kültürüne ve toplumsal yaşamına önemli katkılar sağlayacak özel bir mekan olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal dokuya değer katacak şekilde iç ve dış tasarımı yapılan müzenin bölge turizminin hareketlenmesine yönelik hayata geçirdikleri yatırımlara farklı anlamlar yüklediğini söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çırmıhtı’nın tarihsel ve kültürel hazineleri arasında yer alan dokumacılık kültürünü yansıtan objeler, farklı materyaller ve balmumu heykellerinin yer aldığı Ahmet Çalık Tekstil Müzemizi ziyaret edenler tarihi bir yolculuğa çıkıyorlar” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yerleştirilen balmumu heykelleriyle çok farklı bir müze görüntüsüne kavuşan Ahmet Çalık Tekstil Müzesini ziyaret eden sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri başkanlarına hem balmumu heykelleri hem de diğer çalışmalar hakkında bilgiler paylaşmaya devam ediyor.



Dünyanın en eski meslek dallarından olan tekstil alanında Çırmıhtı’nın çok zengin bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt’umuzu müzeler kenti yapmak adına başlattığımız yatırımlarımızın önemli parçalarından olan Ahmet Çalık Tekstil Müzemiz, bölgenin geleneksel ve gündelik yaşantısında çok önemli yer kaplayan dokumacılık mesleğinin hak ettiği saygınlığı görmesini sağlayacak çok kıymetli bir yatırımdır. Kentlerin hafızalarını korumak adına yerel yönetimlere ciddi görevler düşmektedir. Bu konuda büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösterip tarihsel geçmişimize layık çok sayıda restorasyon projesini Yeşilyurt’a kazandıran yerel bir yönetim olarak, bir yandan ilçemizin mevcut yapısını modern ve nezih yatırımlarla güzelleştirirken diğer taraftan da var olan kentsel hafızanın imha olmaması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Hiç şüphesiz; tekstil alanında Çırmıhtı bir markadır ve özel bir bölgedir. Yakın zamana kadar hemen hemen her evden dokuma tezgahlarının sesleri yankılanırdı. Birçok hemşehrimizin küçük tezgahlarla başlayıp fabrikalaşmaya kadar ilerlediği bu kadim mesleğin tarihi unsurlarını sergileyip hafızaları tazeliyoruz. Bölgemizin kültürel yaşantısında özel bir konumda olan bu marka değerini sahiplenmek, korumak ve bugünden geleceğe kuşaklara taşımak adına çok özel bir müzeyi Yeşilyurt’umuza kazandırmaktan gurur duymaktayız” ifadelerini kullandı.

Dokumacılığın Yeşilyurt’un tarihinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Çınar, “Geçmiş yıllarda bölgemizde ki çok sayıda insanımızın evine ekmek götürmesine neden olan, sosyal ve ekonomik hayata çok önemli katkılar sunan dokumacılık kültürüne ait tüm unsurların özel alanlarda sergilendiği Ahmet Çalık Tekstil Müzemizin açılışı yapılmamış olmasına rağmen bölgeyi ziyaret edenlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında geleneksel hayatı tercih edip, geçmiş yıllardaki gündelik yaşama özlem duyanlar, müzemizin etkileyici atmosferinde tarihi bir yolculuğa çıkıyorlar. Geçmiş yılların ev yaşantısına, dostluklarına ve yapılan mesleklere özlem duyanlar, müzemizi gezerken duygulanıyorlar. İç ve dış mimarisinin yanı sıra her bölümüne ve ayrıntısına büyük bir titizlik gösterdiğimiz müzemizde, bir zamanlar evlerin altında çalışan dokuma makinelerinden pamuklara, iplikten dokuma kumaşlarına, nakış ve dikiş ürünlerinden birbirinden değerli çok sayıda obje ve materyal burada sergilenmektedir. Bölgemizde bu mesleği icra eden çok sayıda hemşerimiz ve değerli büyüklerimizde çok kıymetli nostaljik eşyalarını müzemize teslim ettiler, onlara da çalışmalarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Müzemizin ortamını daha canlı ve hareketli kılmak adına gerek dokuma tezgahı başında gerekse de bin bir emekle hazırlanan kumaş ve bez dokumaların satıldığı manifaturacı diye bilinen dükkanlarda ki insan figürlerini yansıtan balmumu heykellerimizi de yerleştirdik. Heykellerimiz, müzemizin etkileyici atmosferine çok farklı güzellik katmıştır. Bölgemize başka bir örneği olmayan bu müzemiz aracılığıyla Yeşilyurt’umuzun geçmişten bugüne kadar uzanan tarihsel bir zenginliğini daha kent kültürümüzün tanıtımına dâhil etmiş oluyoruz. Tabii ki şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz, ancak tedbirlere uyup bu süreci atlattıktan sonra hem bu müzemiz hem de diğer konaklarımız ve müzelerimize yerli ve yabancı turistlerin, gurmelerin ve gezginlerin yoğun ilgi göstereceklerine yürekten inanıyorum. Konaklarımız, Otelimiz ve Müzelerimizle Yeşilyurt’umuzun köklü tarihini dünyayla buluşturmak istiyoruz“ diye konuştu.

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