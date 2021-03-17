Sadıkoğlu’ndan 18 Mart mesajı

MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türk milleti, Çanakkale'de elde ettiği zaferle, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını tüm dünyaya en açık şekilde vermiştir” ifadelerini kullandı.



Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık adına geri dönmeyi asla düşünmeyen kahraman askerlerin tarihe attığı en büyük imza olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Türk milleti, Çanakkale'de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekilde vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde genç, yaşlı, çocuk demeden verilen büyük mücadele ile kazanılan Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin vatanına, bağımsızlığına, istiklal ve istikbaline karşı şartlar ne olursa olsun sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize sahip çıkacak, her alanda ve her cephede daha çok çalışarak geleceğe taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan ve 'Çanakkale Geçilmez' dedirten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi de şükranla yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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