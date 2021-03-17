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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar hayal etti, Güder gerçekleştirdi

İHA

Çocuklar hayal etti, Güder gerçekleştirdi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ‘Sen Hayal Et Biz Gerçekleştirelim’ projesi kapsamında Orduzu Elif Şireli İlkokulu’nda öğrenim gören çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yavrularımız hayal etti, biz gerçekleştirdik. Yavrularımızın yüzündeki tebessüme vesile olduk” dedi.
Sosyal Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ile de Battalgazi’de büyük takdir toplayan Battalgazi Belediyesi, ‘Sen Hayal Et Biz Gerçekleştirelim’ projesi ile ilçedeki kırsal mahallelerde yaşayan çok sayıda çocuğun hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Orduzu Elif Şireli İlkokulu’na “Hayal Kutusu” bırakıldı. Güder’e iletilmek üzere kutuya mektupla hayallerini ileten öğrencilerin istekleri, kardeş okul Kazım Karabekir İlkokulundaki öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Bisiklet, tablet, akıllı saat, muhabbet kuşu, uzaktan kumandalı araba, barbie bebek seti, futbol topu, badminton seti, boks eldiveni, kitap seti ve oyuncak gibi çeşitli istekleri okullarında mektup sahibi öğrencilere teslim eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yavrularımız hayal etti, biz gerçekleştirdik. Yavrularımızın yüzündeki tebessüme vesile olduk” şeklinde konuştu.

Çocukların hayallerini gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Mevlüt Kılıç, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e eğitime verdiği katkılardan ve öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmesinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımızın ve ekibinin emeğine sağlık” derken, Orduzu Elif Şireli İlkokulu Müdürü Tarık Tunç, “Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Okulumuzun bahçesinde oyun alanları oluşturuldu. Öğrencilerimizin sevinçlerine ortak oldular. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Yavrularımızın mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklarımız adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum”
Öğrencilerin mutluluğunun her şeye değer olduğunu aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında Battalgazi Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen görevi, layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugünde Orduzu Elif Şireli Okulumuza ziyarette bulunduk. Pandemi tedbirleri çerçevesinde 5 gün eğitim görüyorlar. Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Siz hayal edin biz gerçekleştirelim’ projesi kapsamında çocuklarımızın taleplerini mektuplarla aldık. Çocuklarımız ve minik yavrularımız kendi yazdıkları mektuplarla, bize taleplerini ilettiler. Çocuklarımız mektuplarında hayallerini yazdılar, bizlerde imkanlarımız ölçüsünde getirip, çocuklarımıza vermiş olduk. Onların heyecanı ve mutlulukları bizleri ziyadesi ile memnun etti. Tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Onların mutluluğu her şeye değer. Mektup sahibi öğrencilerimizin hayallerini, bugün okullarına gelerek teslim ettik. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olduk. Geleceğimizin teminatlarına sahip çıkma noktasında Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Onlar geleceğimizin teminatları olan göz bebeklerimiz. Onların her daim emrine amadeyiz. Çocuklarımızı muhabbetle selamlıyor, sevgilerimi gönderiyor ve gözlerinden öpüyorum. Çocuklar bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir” diye konuştu.

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