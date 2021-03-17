Özcan’dan 18 Mart mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan mesajında, Çanakkale Zaferi’nin bağımsızlık adına geri dönmeyi asla düşünmeyen kahraman askerlerin tarihe attığı en büyük imza olduğunu söyledi.

Özcan, “Bugün dahi dillerden düşmeyen bu zaferin, tarihin en zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde vatanını korumaya çalışan Türk milletinin gösterdiği eşsiz bir mücadele olduğunu vurgulayan Özcan, “Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Bu zafer öyle büyük bir zafer ki; dünya tarihinde bugüne kadar bir eşine daha rastlamak mümkün değildir. Aslında Çanakkale Zaferi bir ulusun imkansızlıklar içerisinde vatan sevdasıyla tek bir yürek olduğu kahramanlık mücadelesidir. Dünyanın en güçlü ordularına karşı, inancından asla vazgeçmeyen ve adını tarihe altın harflerle yazdırmayı bilen bir milletin şanlı destanıdır.

Böyle azimli, kararlı, mücadeleci bir ecdadın torunları olarak bugün bizlere düşen ortak görev değerlerimize, milli birliğimize sahip çıkmak ve bizden sonraki nesilleri bu şanlı destanı örnek alacak, o ruhu koruyabilecek nesiller olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya’da eşsiz bir zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

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