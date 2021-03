Esenlik’ten kan kampanyasına destek

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı ile Esenlik Genel Müdürlüğü ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ etkinliği düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Esenlik İmar İnşaat ve Tic. AŞ düzenlediği etkinlikler arasına bir yenisini daha ekledi. Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen 'Kan Ver Hayat Kurtar' etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kan bağışçılarının ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağına destek vermek adına ve sosyal sorumluluk bilincine sahip birçok Esenlik çalışanının kan bağışında bulunduklarını belirten Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, ‘Kızılay yetkilisi arkadaşlarımızın bizlere başvurusu ile Genel Müdürlüğümüzün önünde, Esenlik Personelimizin, Yeşiltepe Muhtarımız Orhan Ünalır’ın ve mahallelinin katkıları ile kan bağışına destek verdik” ifadelerini kullandı.

Kan’ın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Genel Müdür Ünlü, “Kan’ın kime ne zaman lazım olacağını bilemeyiz. Kızılay’ın bu projesini vatandaş olarak desteklemek zorundayız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz. Allah korusun , Bölgemiz deprem bölgesi her an ne olacağını bilemeyiz.. Yarın sizlere de lazım olabilir” dedi.

Kızılay’ın, ülke çapında yaygınlaştırdığı afet müdahale ve afet lojistik sistemleri ile dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Ünlü, “Kızılay Türkiye’mizin yüz akı bir kurumudur. Her türlü doğal afetlerde, sıkıntılı anlarımızda Kızılay’ı yanımızda görüyoruz. Bu vesileyle Kızılay yetkililerine ve çalışanlarına kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.

