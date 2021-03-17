Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 kilo 150 gram esrar ile tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alarak karakola götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-17 16:25:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.