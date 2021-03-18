Sahte sigara malzemelerine el konuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte sigara malzemelerine el konuldu

İHA

Sahte sigara malzemelerine el konuldu

Malatya’da, iki iş yerinde yapılan aramalarda, 25 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 bin 400 adet sahte Bandorollü makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi görevlilerince, bir iş yerinde sahte Bandorollü makaron satışı yapıldığı bilgisi elde edildi.
İş yerinde yapılan aramalarda, 25 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 bin 400 adet sahte Bandorollü makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Malatya'da iki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki grup arasında kavga: 1 ölü 2 yaralı
Darende'de otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Darende'de otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Başkan Gürkan’dan MGTC’ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan MGTC’ye hayırlı olsun ziyareti
Seyir halindeki minibüs alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüs alev aldı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Hastane içerisindeki alternatif yolda çalışmalar sürüyor Gürkan: “Hastane içerisindeki alternatif yol, ana artellere bağlanacak”
YEREL HABERLER Hastane içerisindeki alternatif yolda çalışmalar ...
Esenlik’ten kan kampanyasına destek
YEREL HABERLER Esenlik’ten kan kampanyasına destek
Gürkan’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan 18 Mart mesajı
MTÜ’den Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi söyleşisi
YEREL HABERLER MTÜ’den Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı ...
Tüfenkci: “Ulaşım yatırımının toplam bedeli 8,9 milyar”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Ulaşım yatırımının toplam bedeli 8,9 ...
Fendoğlu’ndan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan 18 Mart mesajı
Malatya’da “Mesleki Eğitim Zirvesi” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da “Mesleki Eğitim Zirvesi” toplantısı ...
Özcan’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Özcan’dan 18 Mart mesajı
Çocuklar hayal etti, Güder gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çocuklar hayal etti, Güder gerçekleştirdi
Sadıkoğlu’ndan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan 18 Mart mesajı
Yeşilyurt Belediyesi tekstil müzesi ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor Çınar: “Dokumacılık kültürümüzü özel bir mekânda gelecek kuşaklara taşıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi tekstil müzesi ile ...
Güder’den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Güder’den 18 Mart mesajı
Tüfenkci’den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Tüfenkci’den 18 Mart mesajı
FKA ile MTÜ arasında işbirliği
YEREL HABERLER FKA ile MTÜ arasında işbirliği
Çınar’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan 18 Mart mesajı
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kaçak sigara malzemelerine izin yok
YEREL HABERLER Kaçak sigara malzemelerine izin yok
Malatya’nın kahraman kadın ambulans sürücüleri 112 Ambulans Servisi’nin kadın kahramanları
YEREL HABERLER Malatya’nın kahraman kadın ambulans sürücüleri 112 ...