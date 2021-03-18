Covid-19 denetimine ağırlık

Kontrollü normalleşme döneminde uygulanacak dinamik denetim modeli kapsamında Malatya’da da denetim gerçekleştirildi.

Valiliği Koordinesinde, kamu kurum kuruluşları çalışanlarından teşkil edilen, İl genelinde yaklaşık 7 bin 500 personelin katılımıyla uygulamaya konan dinamik denetim planına göre başlatılan çalışmalara Vali Aydın Baruş ve beraberindeki heyet Fahri Kayahan Caddesi'nde bulunan lokanta ve kafeteryaların denetimine katıldı.

Denetimler sonrasında açıklama yapan Vali Aydın Baruş, “Bu süreçte vatandaşlarımızın da alınan tedbirlere harfiyen riayet etmeleri gerektiğini buradan söylemek istiyorum. Çünkü sosyal hayatta caddelerde, sokaklarda gereksiz yere dolaşırsak, maskemizi takmazsak, karşınızdaki ile konuşurken maskemizi kullanmazsak ve birilerinin yanına gittiğimizde kapalı ortamlarda sosyal mesafeyi gözetmeden ve maske takmadan bir araya gelirsek bu hastalığın bulaşımı kolaylaşır” ifadelerini kullandı.



“Aile ve ev ziyaretlerine, toplu olarak bir araya gelmelere, kapalı ortamda sohbet etmelere son verelim”

Tedbirlere gerekli şekilde riayet edilmemesi nedeniyle Malatya’da son zamanlarda vaka sayılarının ciddi şekilde artışa geçtiğine dikkat çeken Vali Baruş, “Daha önce açıklanan risk haritasında ilimizde ortalama 100 bin nüfus başına 53 rakamı varken 92’ye çıktı ve halen bu rakam tırmanışta. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde alınabilecek tedbirler kapsamında ilimizdeki kısıtlamaların artması ihtimali var. Dolayısıyla daha önce yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için, esnafımızın kapalı kalmaması için, çocuklarımızın okula devam etmesi için bu vaka sayısını azaltmamız lazım. Bunu ancak vatandaşlarımızın katkısıyla yapabiliriz. Lütfen değerli vatandaşlarımız sizden istirham ediyoruz. Bu aile ziyaretlerine, ev ziyaretlerine, toplu olarak bir araya gelmelere, kapalı ortamda sohbet etmelere son verelim. Taziye ziyaretlerine son verelim. Çünkü biz tedbirli davranmazsak bunun acısını, bunun üzüntüsünü hep birlikte çekeriz. Arzu etmiyoruz ki hastanelerimizde hasta sayımız artsın ancak vaka sayısındaki artışla birlikte hastanelerimizdeki hasta sayısında kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım sayımız, entübe hasta sayımız artmaya başladı. Eylül ayında Kasım ayında yaşadığımız sıkıntıları yaşamayalım ve bu sıkıntıları yaşarsak üzülecek çok insan olacak buradan tekrar istirham ediyorum bu kurallara harfiyen riayet edelim, sosyal temasımız mümkün oldukça azaltalım ve vaka sayısının azalmasına bütün vatandaşlarımız, Malatyalılar buluşlar buradan rica ediyorum kendilerinden. Lütfen dikkat diyorum” diye konuştu.

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