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İdlib’te Battalgazi Mahallesi kurulacak Güder: “Bu iyilik seferberliği bizi gururlandırdı”

İHA

İdlib’te Battalgazi Mahallesi kurulacak Güder: “Bu iyilik seferberliği bizi gururlandırdı”

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib’te ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren siviller için Malatya’nın Battalgazi İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Battalgazi Şubesi’nin ‘İyilik Konutları’ kampanyası kapsamında 122 konutluk ‘Battalgazi Mahallesi’ oluşturulacak.

Oluşturulacak ‘Battalgazi Mahallesi’ hakkında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İdlib’e yapılan iyilik seferberliği, bizi çok gururlandırıyor. İdlib’teki Battalgazi mahallesinde inşa edilecek 122 konut ile sadece yuva yapılmıyor, kardeşlerimizin oradaki yaşamları değişiyor” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2020 yılının Ocak ayında Suriyeli savaş mağduru aileler için Türkiye geneli başlatılan ‘Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva’ projesi kapsamında İdlib’te inşa edilmesi planlanan 5 bin iyilik konutlarından 122 tanesinin yapımını Battalgazi’de başlattığı kampanya ile üstlenen Battalgazi İlçe Müftülüğü personelleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Battalgazi Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.
Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen programa Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ile 29 gönüllü imam katıldı. Kampanya çerçevesinde sahaya öncülük eden gönüllü imamlara Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran tarafından ‘Teşekkür Belgesi’ verilirken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de çeşitli hediyeler takdim etti.

Kampanya Battalgazi’de büyük destek gördü
Battalgazi İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Battalgazi Şubesi, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib’te ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren siviller için başlattığı iyilik konutları ‘Battalgazi Mahallesi İnşa Ediyoruz’ kampanyasıyla destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan 732 bin 540 lira ile inşasına başlanılacak olan 122 briket konutların bulunduğu mahalleye, Battalgazi ismi verilecek.

“122 konutumuz İdlib’te inşa edilecek”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bu yardım kampanyasında büyük desteklerini gördüğünü aktaran Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “2011 tarihinden bu yana Suriye’de acımasız bir savaş var. Bu savaşta Suriye halkı çok perişan oldu. Orada yaşayan insanlar civar ülkelere ve özellikle de ülkemize geldiler. Ülkemizin son birkaç yıldır Suriye üzerinde yürüttüğü güvenliği ve barış esasına dayalı hamleleriyle yapmış olduğu girişimler sonucunda Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir alan oluşturuldu. Devletimizin tamamen kontrol altında tuttuğu bu yerde savaş mağdurları insanlar çadırlara yerleştirildi. Şuan orada insanların ailece doğrudan barınabilecekleri huzurlu bir şekilde yaşam sürecekleri evler inşa edilmeye başlandı. Bu hizmetlerin bir ayağı da Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülüyor. Türkiye Diyanet Vakfı, 2 yıldır orada bulunan insanları çadır ortamından ev ortamına taşımak için ciddi kampanyalar başlattı. Belki Türkiye’de bazı illerin başaramadığı bir başarı düzeyini, Battalgazi olarak biz yakaladık. Battalgazi Mahallesi adı altında 122 konutumuz inşallah İdlib’te inşa edilecek. Kampanya dahilinde Türkiye’de çok büyük bir başarı. Bu sadece bizim başarımız değil. Malatyalı vatandaşımızın ve iş insanlarımızın dışarıdaki sorunlara, ne kadar sahip çıktıklarının işaretidir. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Kampanyamızı 3 hafta önce sonlandırdık. Hem bu kapmaya da hem de başka organizasyonlarda Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in büyük desteklerini aldık, almaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu iyilik seferberliği bizi çok gururlandırıyor”
2011 yılından bu yana iç savaşla mücadele eden siviller için başlatılan yardım kampanyasının çok önemli olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Makamdan güç alan değil, makama güç veren değerli hocalarımızı ağırlamaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. İmametlik çok önemli bir görevdir. Sorumluluğu ağır, vebali büyük olmasına rağmen, eleştiri gören bir meslek grubudur. Bütün tüm bunlara rağmen şükürler olsun ki; merhamet etmeyene, merhamet olunmaz anlayışını benimseyen bir milletiz. Bugün kendisiyle iftihar ettiğimiz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’miz, her daim mağdurun ve mazlumun yanında olmuştur. Suriye’de çıkan savaş sonrası ilk kapılarını açan yine Türkiye oldu. Din, dil ve ırk gözetmeksizin nerede bir mazlum varsa onun yanında ve destek olmayı, millet olarak kendimize görev edindik. Bugünde çok önemli bir kampanya için bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla daha önce başlatılan bu kampanya, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülerek, Suriye’deki kardeşlerimizi kalıcı konutlarda hayatlarını idame edecekler. Birçok ilde toplanamayan yardımlar, Battalgazi’mizde güzel bir gayretle toplandı. 2011 yılından bu yana iç savaşla mücadele eden siviller için Battalgazi’mizde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 122 konut yapılıyor. Türkiye’den İdlib’e yapılan iyilik seferberliği, bizi çok gururlandırıyor. Suriye’nin İdlib bölgesinde oluşturulacak olan Battalgazi mahallesinde inşa edilecek bu konutlarla, sadece yuva yapılmıyor, kardeşlerimizin yaşamı değişecek. Biz, Battalgazi Belediyesi olarak, bu vatan ve millet için her görevi yerine getirmeye hazırız. Emeğiniz ve katkınız için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin” ifadelerine yer verdi.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ise, “Üç ayrı teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. Birinci teşekkürüm bizim bu organizasyonumuzda ev yapılması noktasında yardımda bulunan hayırseverlere ve iş adamlarımıza. En büyük teşekkür tabi ki onlara. İkincisi bu organizasyonu gerçekleştiren başta ilçe müftümüz ve ilçe imamlarımız. Üçüncü teşekkürüm de bugün bizi burada ağırlayan, sizleri unutmayan, yapmış olduğunuz bu güzel çalışmadan dolayı sizleri hatırladığını gösteren Battalgazi Belediye başkanımıza. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Çok kısa süre içerisinde 122 tane evin yapılabilmesi yaklaşık 765 bin lira gibi bir meblanın toplanmasına vesile oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah oradaki o vatandaşlarımız da yaşadıkları bu sıkıntıdan, memleketlerindeki huzursuzluklarda biran önce kurtulurlar. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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