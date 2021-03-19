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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den şehit ailesine anlamlı ziyaret

İHA

Güder’den şehit ailesine anlamlı ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitleri Anma Günü'nde İstanbul’da bombalı saldırı sonucunda Şehit olan Malatyalı polis memuru Okan Doğan’ın ailesini evinde ziyaret ederek, onlara destek oldu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitleri Anma Günü'nde Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Arena Stadı’nda çevik kuvvet ekiplerinin görev yaptığı alanda 2 ayrı bombalı saldırıda Şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Okan Doğan’ın ailesini ziyaret ederek, onlara destek oldu. Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette şehidin ailesine yakın ilgi gösteren Başkan Güder, şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını; belediye kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyledi.
Şehit ailesinin bir talebi olup olmadığını soran Başkan Güder, “Şehit aileleri bizim her zaman başımızın tacıdır. Devletimiz her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında oldu ve olmaya da devam edecektir. Şehit olan tüm vatan evlatlarına minnettarız. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bize emanetleri olan ailelerinin ellerinden öpüyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyor; onları saygı, sevgi, muhabbet ve kucaklıyorum” dedi.
Ziyaret sonunda Şehit polis memuru Okan Doğan’ın babası Yusuf Doğan’a ve ailesine Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.

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