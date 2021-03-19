Kızılay, üniversitelerin kalite ve iyileştirme toplantısına katıldı

Sen de mi uşak!

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Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitelerin kalite ve iyileştirme toplantısına katılarak görüşlerini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ilk defa 2020 yılında uygulanmaya başlayan “2020 Yılı İzleme Programı” değerlendirme toplantısına katıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen programa, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve “2020 Yılı İzleme Programı” kapsamında değerlendirilen 25 üniversitenin rektörü katıldı.

Toplantıda 2020 Yılı İzleme Programında değerlendirilen üniversitelerin kalite ve iyileştirme çalışmaları ele alındı.

Kızılay, üniversitelerin kalite ve iyileştirme toplantısına katılıp görüşlerini dile getirdi.

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