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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi ile Kazan Federal Üniversitesi arasında iş birliği

İHA

İnönü Üniversitesi ile Kazan Federal Üniversitesi arasında iş birliği

Malatya İnönü Üniversitesi ile Kazan Federal Üniversitesi arasında karşılıklı akademik değişim ve öğrenci programlarını düzenlenecek.
İnönü Üniversitesi ile Kazan Federal Üniversitesi arasında çevrim içi olarak seminer düzenlendi.
Seminere, İnönü üniversitesi Rektör Danışmanı ve İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım, Prof. Dr. Emin Çelebi, Doç. Dr. Murat Öztürk, Kazan Federal Üniversitesinden Doç. Dr. Renat Latipov'un yanı sıra Kazan Federal Üniversitesi Filoloji ve Kültürlerarası İletişim Enstitüsü öğrencileri katıldı.
Seminer, Doç. Dr. Renat Latipov’un Kazan Federal Üniversitesi’ni tanıtan sunumu ile başladı. Doç. Dr. Renat Latipov, Kazan Federal Üniversitesi’nin tarihinden bahsederek Filoloji ve Kültürlerarası İletişim Enstitüsü’nde 3 Yüksekokul, 14 Bölüm ve 30 ülkeden 4 bin 800’den fazla öğrenci olduğunu ifade etti. Gelecek dönemde Kazan Federal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi arasında karşılıklı akademik değişim programlarını geliştirmek istediklerini belirten Latipov, İnönü Üniversitesi öğrencilerini Kazan Federal Üniversitesine davet etti.
Program İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak’ın İnönü Üniversitesini tanıtımı ile devam etti. Durak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın selamlarını ileterek, “Önümüzdeki süreçte Kazan Federal Üniversitesi’nden çok sayıda öğrenciyi ve öğretim üyesini İnönü Üniversitesinde görmek isteriz. Mesafe olarak uzak olsak da gönlümüz hep sizlere yakındır. Bizler de ilk fırsatta Kazan Federal Üniversitesi’ni ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım, Türkiye’de Kazan Tatarları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, “Tatarlarla Türkler arasındaki çalışmalar 19. yüzyılın sonlarından 1920’li yıllara kadar daha çok eğitim ve edebiyat alanında gelişmiştir. Bu dönemde Türkiye’de eğitim alan Tatar yazarlar Türkçe eserleri Tatarcaya çevirerek iki toplum arasında köprü görevi görmüşlerdir. Sovyetler döneminde Türkiye’ye gelen pek çok âlim Türkiye üniversitelerinde önemli pozisyonlarda görev yapmıştır ve günümüzde bu âlimler büyük bir minnetle anılmaktadır” dedi.
Seminer, Kazan Federal Üniversitesi öğrencileri tarafından sorulan soruların İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak tarafından cevaplanmasıyla son buldu.

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