Göl manzaralı deprem konutlarında yaşam başladı Kale ilçesinde depremin ardından yapılan TOKİ konutlarına depremzedelerin taşınmaları devam ediyor

Sivrice’de 14 ay önce yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’da yapılan TOKİ deprem konutları depremzedelere teslim edilmeye devam ediyor. Karakaya Baraj Gölü manzaralı evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve yetkililere teşekkür etti.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde binlerce ev hasar gördü. Depremin merkez üssünün hemen yanı başında bulunan Malatya’da da ciddi boyutta hasar meydana geldi. Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçelerinde yaşanan depremle birlikte binlerce ev oturulamaz hale gelirken, afetin üzerinden geçen 1 yıl süre içerisinde ise bölgede yeni yerleşim alanları inşa edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü projeler ile TOKİ evlerin büyük oranda hasar gördüğü ilçelerde yeni deprem konutlarını kısa sürede inşa ederek hak sahiplerine teslim etmeye başladı.

Yüzlerce yeni konutun yapıldığı Kale ilçesinde yapımı tamamlanan evler depremzedelere geçtiğimiz aylarda düzenlenen kura çekimi ile teslim edildi. Yaklaşık bir yıldır evlerine giremedikleri için çadırda kalan depremzedeler ise yatay mimari ile yapılan 3 katlı yeni evlerine taşınmaya başladılar.

Depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerden Meryem Öztürk, depremin üzerinden 1 yıl bile dolmadan evlerinin yapıldığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. Yeni evini çok beğendiğini söyleyen Öztürk, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, uzun ömürler versin. Ev çok güzel. Daha önce köydeydik, çok çektik ama şimdi rahatız” şeklinde konuştu.

Depremzede Ferit Öztürk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine duacı olduklarını ifade ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. O kadar kötü bir zaman geçiyoruz ki, bir taraftan salgın, bir taraftan depremler, felaketler. İnşallah güzel günler bizimle olur, devlet olarak ülke olarak daha da güçleriniz” dedi.

1 ay önce taşındıkları evlerinden gayet memnun olduklarını söyleyen Öztürk, “Bizleri kötü günümüzde yalnız bırakmayan devletimize teşekkür ediyoruz. Evler çok güzel yapılmış. TOKİ’ye ve emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tüm detayların düşünülerek yapıldığı konutlara taşınmalar devam ederken, özellikle çocuklar park alanında kendileri için yapılan parkta da eğlenceli zaman geçiriyor.

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