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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kayısı Çiçeği Şenliği' konukları Battalgazi’ye hayran kaldı

İHA

'Kayısı Çiçeği Şenliği' konukları Battalgazi’ye hayran kaldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 'Kayısı Çiçeği Şenliği' için Malatya'ya gelen acente ve tur sahipleri, gezginler ve gurmeleri, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de konuk ederek, ilçenin tarihi mekanlarını gezdirdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) öncülüğünde Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Fırat Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi paydaşların da destek verdiği 'Kayısı Çiçeği Şenliği' için Malatya’ya gelen tur acentelerinin temsilcileri, internet fenomenleri, rehberler ve gastronomi şeflerini konuk etti.

Konuklar Battalgazi’de bol bol fotoğraf çektirdi
Medeniyetin doğduğu tarihi topraklardaki mekanları konuklara gezdirerek bilgiler veren Güder, 'Kayısı Çiçeği Şenliği' gibi güzel bir organizasyona imza atılacağı içinde mutluluğunu ifade etti. İlk olarak geçmişin tarihi havasını derinden hissettiren tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında konuklara ilçenin yöresel yemeklerini tattıran Güder, sonrasında ise Malatya’da kayısı çiçeklerinin ilk açtığı Battalgazi’deki kayısı bahçeleri gezdirdi. Kayısı bahçelerinde bol bol fotoğraf çektiren konuklar, eşsiz güzelliğe sahip Battalgazi’ye hayran kaldı. Poyraz Konağı Mahalle Yaşam Müzesi’ni gezen konuklar, daha sonra Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve kalıcı listeye aday Arslantepe Höyüğü’nü gezdi. Battalgazi’de tarihi mekanları yakından inceleyen konuklar, misafirperverliğinden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Tüm dünyaya kayısıyı tanıyacağız”
Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özdemir, "Kayısı Çiçek Şenlikleri kapsamında kayısı çiçeklerinin oluşturduğu şöleni, paydaşlarımızla birlikte tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Değerimiz olan kayısının dünya çapında tanıtılması bize mutluluk verecek. Japonya'da Kiraz Çiçeği Festivali yapılıyor ama Malatya'da 8 milyon civarında kayısı ağacımız var. Dolayısıyla bizim onlardan kalır yanımız yok. Biz bunu başaracağız ve yerli malımızı dünyaya tanıttığımız gibi Malatya'yı da dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.

“Battalgazi’ye bayıldım”
Battalgazi’nin kocaman bir tarihi içinde barındırdığının altını çizerek sözlerine başlayan Türk Yemek Uzmanı ve Yazar Şahrap Sosyal, “Bugün Malatya’nın tarih kokan ilçesindeyiz ve Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder’in konuğuyuz. Battalgazi’nin tarihi mekanlarını gezdik, Burada Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki bayanlarımızın hazırladığı yöresel yemekleri tattık. Battalgazi çok güzel bir ilçe ve her şey çok güzeldi. Burada olmaktan onur duydum. Özellikle coğrafi işaret belgesi almış ‘Haşhaşlı Tut Pestili’ni ilk kez gördüm ve bayıldım. Emeği geçen başta başkanımız Osman Güder olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Malatya ve Battalgazi’mizi yakından tanıtıyoruz”
Kentin değerlerini ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtmak istediklerini aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle Malatya’mızı şereflendiren, Ülkemizin her bir bölgesinden bizleri ziyarete gelen kıymetli misafirlerimizi, tarihe tanıklık eden Battalgazi’mizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şuanda tarihi Kervansaray’dayız. Bu topraklar tarihe tanıklık etmiş ve tarihi oluşturma noktasında adanmış ömürler var. Adanan ömürlerden oluşan kültürel tarihi biz, insanlığın mirası olarak görüyoruz. Bu şenliğimizle birlikte değerlimizi tüm dünyaya tanıtmak fırsatı buluyoruz. Toplum tarafından Malatya’nın değerlerini sizlerin öncülüğünde, hep birlikte ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu değerlerimizi ulusal ve uluslararası anlamda tanıtmak imkanı bulacağız. Fahri Başkanlığını eşimin yaptığı Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimiz deki kadınlarımız ilçede güzel işler başarıyor. Konuklarımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz” dedi.

“Battalgazi güzide bir ilçedir”
Battalgazi’nin her alanda güzel bir ilçe olduğunun altını çizen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Değerli konuklarımızı Battalgazi’de ağırlamaktan dolayı ziyadesiyle mutluyuz. Malatya şehir olarak, Battalgazi’miz ise her alanda güzide bir içedir. Battalgazi’mizin sınırlarında Kervansarayımız, Ulu Camimiz, Kanlı Kümbet, Poyraz Konağımız, Arslantepe’miz ve diğer bütün tarihi alanlar ilçemizde yer alıyor. Kıymetli misafirlerimize, ilçeyi kısa sürede tanıtma imkanı bulduk. Turizm potansiyeli yüksek bir ilçedeyiz. Bu potansiyeli tüm dünyaya gösteriyoruz. Konuklarımıza tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum inşallah güzel bir şenliği geride bırakırız” diye konuştu.

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