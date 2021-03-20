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Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı Başkan Gevrek: "Şehir takımları arasında tek destek görmeyen takımız"

İHA

Yeni Malatyaspor’da mali kongre yapıldı Başkan Gevrek: "Şehir takımları arasında tek destek görmeyen takımız"

Yeni Malatyaspor’da korona virüs nedeniyle ertelenen 20192020 sezonu mali kongresi gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, diğer şehir takımlarına baktıklarında destek görmeyen tek takım olduklarını söyledi.
Battalgazi Belediyesi meclis salonunda delegelerin katılımı ile gerçekleşen Yeni Malatyaspor 20192020 Mali Genel Kurulu, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın Divan Kurulu Başkanlığını yaptığı kongrede yönetim kurulu adına söz alan Başkan Adil Gevrek, sportif başarılarının yanı sıra kötü süreçlerde yaşadıklarını ifade ederek geçen sezon yaşadıkları küme düşme sürecini anımsattı. Bu durumu ne kendilerinin nede Malatya kamuoyunun kabul etmeyeceği bir süreç olduğunu ifade eden Gevrek, “Futbolda başarıyı da, başarısızlığa da hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Nasıl ki şampiyonluklar yaşadık, hep birlikte beraber sevindik, birlikte kazandık. Ben inanıyorum ki sıkıntıları da hep beraber aşacağız” şeklinde konuştu.
Bu sezon lige iyi başladıklarını ancak son 9 maçtır kazanmadıkları kötü bir dönem geçirdiklerini de kaydeden Başkan Gevrek, “Ben inanıyorum ki, birlik ve beraberlik içinde Allah’ın izniyle bugünde oynayacağımız Gaziantep FK’yı yenerek bu sıkıntıları aşacağız. Bugün alacağımız bir galibiyetle tekrar çıkışa geçeceğimizi inanıyorum” dedi.
Takımın aldığı mağlubiyetlerde herkes gibi kendilerinin de çok üzüldüğünü ifade eden Gevrek, “Ama bazıları var ki onların üzüntüsü maalesef Yeni Malatyaspor değil. Bazı gurup veya gurupların bunu üzüntü gibi gösterip çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Geçen sene yaşadık bunları, siz çok iyi biliyorsunuz bunu. Ben her zaman şuna inandım delegelerimizin oylarıyla seçildim, delegelerimizin oylarıyla da gideriz” şeklinde konuştu.
20192020 sezonuna ait borç durumuyla ilgili de açıklama yapan Gevrek, “Sosyal medya ve bazı mecralarda çok konuşuldu, farklı rakamlar deklare edildi. Ama 20192020 sezonunda borcumuz yaklaşık 60 milyona yakın. Yaklaşık 7 senedir Yeni Malatyaspor’da görev yapıyoruz. Geldiğimiz ilk günden beri ilk dikkat ettiğimiz konu ekonomik dengeleri kesinlikle bozmamak gerektiğini her zaman dile getirdik” dedi.
Takım olarak Süper Lig’de mücadele ettiklerini ve diğer şehir takımlarına baktıklarında ise destek almayan tek takım olduklarını ifade ederek, “Rakiplerimiz şehir takımları olan Kayseri, Konya, Sivas ve diğer takımlara baktığımız da şehir olarak destek almayan tek takım biziz, bundan emin olun. Buna rağmen biz buralara kadar takımı getirdik. Sonuçta Süper Lig’de mücadele ediyoruz, diğer illerin takımlarına yapılan yardımları gördüğümüzde bizimkisi yok denecek kadar. Normal şartlarda Süper Ligde mücadele eden bir takımın TFF’den yayın alacağı hakkı ile dönmesi imkansız. Bizim gibi Anadolu takımlarının yayın geliri dışında ciddi bir geliri yoksa ya borçlanacak yada rakipleri karşısında şansı olmayacak. 7 sene içinde Anadolu takımları olarak alıp sattığımız oyuncularımız var. Örneğin geçen sene 50 bin dolara aldığımız Yousuf’u 2 milyon 150 bin avroya sattık. Hep birlikte bu tür oyuncuları bulmaya çalışıyoruz yoksa bir destek bulamayız” diye konuştu.
Gevrek’in konuşmasının ardından söz alan bazı delegelerde kulüpteki sıkıntılar ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Konuşmaların ardından 20192020 mali tablosu delegeler tarafından ibraz edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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