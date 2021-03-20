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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Dört kez VAR incelemesinin yapıldığı, üç penaltı kararının verildiği ve iki kırmızı kartın çıktığı heyecan dolu karşılaşma 22 eşitlikle sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Maxim'in ortasında Miranda'nın kale önüne çevirdiği tehlikeli topa direk dibindeki Muhammet dokunamadı.
53. dakikada Yeni Malatyaspor'un Tetteh ile bulduğu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
65. dakikada Enver Cenk Şahin kaleyi cepheden gören bir yerden şutunu çekti, top savunmadan sekerek kornere çıktı.
67. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Adem'in Tosca'ya yaptığı müdahale nedeniyle hakem Mert Güzenge tarafından Gaziantep lehine penaltı kararı verildi.
70. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Kenan Özer kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi. 12
72. dakikada Olkowski'nin ortasında savunmadan seken topa Andre'nin vuruşu üstten dışarıya çıktı.
79. dakikada Olkowski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçta üçüncü kez yapılan VAR incelemesinde üçüncü kez penaltı kararı çıktı.
80. dakikada Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skoru bir kez eşitledi. 22
84. dakikada maçta dördüncü kez yapılan VAR kontrolüne Kenan Özer'e dirsek attığı gerekçesiyle Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye kırmızı kart çıktı.
90+5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Semih Kaya'nın yaptığı kafa vuruşunu Morais çizgiden çıkardı.


Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mert Güzenge xx, Esat Sancaktar xx, Özgür Ertem xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Issam Chebake xx (Semih Kaya dk. 66 x), Wallace xxx, Karim Hafez xx, Mustafa Eskihellaç xxx, Fernando Zuqui xx (Ahmed Ildız dk. 46 x), Afriyie Acquah xx (Stevie Mallan dk. 77 x), Moryke Fofana xx (Umut Bulut dk. 72 x), Adem Büyük xxx, Benjamin Tetteh xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Aly Malle, Kubilay Kanatsızkuş, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Pawel Olkowski xx, Roderick Miranda xx, Alin Tosça xxx, Junior Morais xx, Amedej Vetrih xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 89 x?), Andre Sousa xx (Andre Felipe dk. 63 x), Osama Rashid xx (Jefferson dk. 75 xx), Alexandru Maxim xx (Enver Cenk Şahin dk. 63 xx), Kenan Özer xxx, Muhammet Demir xxx (Zvonimir Kozulj dk. 75 x)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Goller: Muhammet Demir (dk. 12), Kenan Özer (dk. 70 pen.) (Gaziantep FK), Günay Güvenç (dk. 37 k.k.), Adem Büyük (dk. 80 pen.) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Adem Büyük (Yeni Malatyaspor) Kenan Özer, Günay Güvenç, Andre Sousa, Muhammet Demir (Gaziantep FK)
Kırmızı Kartlar: Ricardo Sa Pinto (dk. 36) (Gaziantep FK), Teenage Hadebe (dk. 84) (Yeni Malatyaspor)

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