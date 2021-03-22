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Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır Gelincik Tepesi’yle Malatya’ya yeni bir alt merkez kazandırılıyor

İHA

Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır Gelincik Tepesi’yle Malatya’ya yeni bir alt merkez kazandırılıyor

Büyük Sivrice depreminin vurduğu illerin başında gelen Malatya’da depremzedeler için inşa edilen konutlar bitirilerek, teslim edilme aşamasına geldi. Battalgazi ilçesinde de yapılan bin 999 konuttan 678’i kısa süre sonra hak sahiplerine teslim edilecek.
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sonrası evlerin büyük hasar gördüğü Malatya’da depremzedeler için yapılan konutların birçoğu tamamlandı. Kent genelinde 5 bine yakın TOKİ Konutu inşa edilirken, Battalgazi ilçesinde de Orduzu Mahallesi’nde bulunan Gelincik Tepesi mevkiinde bin 999 konut inşa edildi. Yatay mimari ve modern bir şekilde yapılan konutlar teslim edilme aşamasına gelirken, Battalgazi Belediyesi tarafından da bölgenin alt ve üst yapı çalışmaları son sürat devam ediyor. İnşası süren deprem konutlarıyla birlikte Malatya’ya yeni alt merkezler kazandırılıyor. Tüm sosyal donatı alanları ile birlikte inşa edilen bu konutlar zeminin sağlamlığından dolayı yüksek şiddetli depremlere karşı da dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

İlk etapta 678 konut teslim edilecek
Yapımı tamamlanan konutları AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaşanan depremin hemen ardından depremzede ailelerin mağdur olmaması için konutların yapımı noktasında zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarının altını çizdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesindeki 3 bin dönüm alanın deprem konutu rezerv alanı olarak belirlenmesinden sona kısa sürede inşaata başlandığını aktaran Güder, “Şu anda 678 adet konutumuz bitirilerek teslim aşamasına geldi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yaklaşık 10 gün içinde evlerimiz hak sahiplerine kura çekimi ile teslim edilecek” dedi.

2 Bin 400 dönüm rezerv alanı daha var
İlçede 2 bine yakın konutun depremzedelere teslim edilmek üzere bitirilme aşamasına getirildiğini belirten Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak ilk günden itibaren konunun takından takipçisi olarak bugüne kadar devam eden süreçte elimizden gelen tüm gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Şu anda 600 dönüm alanda deprem konutlarımız yapıldı. Geriye kalan 2 bin 400 dönümlük alanda rezerv alanı olarak tutuluyor” diye konuştu.
Bölgenin hem Battalgazi hem de Malatya için önemli bir alan haline geldiğini belirten Başkan Güder, “Belediye olarak bölgede 2 yıla yakın bir zaman içerisinde 60 bin metrelik yeni yol yapımı gerçekleştirdik. Bununla birlikte alt ve üst yapı olarak ciddi çalışmalara imza attık. Yol yapım çalışmaları kapsamında 150 milyonu aşkın bir yatırımı ilçemizle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gelincik Tepesi ile şehir merkezinin arasında yer alacak 30 metre genişliğindeki yol çalışmaları da sürüyor” şeklinde konuştu.

Konutlar bir yılda hak sahiplerine teslim ediliyor
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’da yaşanan büyük depremin gecesinde İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanlarının bölgeye geldiğini bir gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzedeleri ziyaret ettiğini hatırlatarak, “O gün de Cumhurbaşkanımızın dediği üzere depremzedelerin evlerinin 1 yıl içinde tamamlanacağını ifade etmişti. Bugün de Allah’a Hamd olsun 1 yıl sonra hak sahiplerimize evlerini teslim ediyoruz” dedi.
Orzudu Gelincik tepesinde bin 1999 konutun bitirildiğini ve teslim edilme sürecine geldiğini kaydeden Kahtalı, “Depremin olduğu ilk günden itibaren Battalgazi Belediyemiz de büyük bir özveri ile yaraların sarılması adına büyük gayret içerisinde oldu. Buradaki konut projelerinin hızlı bir şekilde tamamlanması adına da konunun her zaman yakından takipçisi oldu” ifadelerini kullandı.

Kentte 5 bin yeni konut inşa edildi
Malatya’da depremden etkilenen Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta toplamda 5 bininin üzerinde konutun inşa edildiğini ifade eden Kahtalı, hak sahiplerine de önemli kolaylıklar sağlandığına dikkat çekti.
Depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan depremzedelere evleri 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl faizsiz şekilde verildiğini belirten Kahtalı, “Toplam maliyetin de yaklaşık yüzde 45’ini devlerimiz karşılayacak” diye konuştu.

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