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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down Sendromu Erim polis oldu

İHA

Down Sendromu Erim polis oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde, polis elbisesi giyen Down sendromu Burak Erim hayalini gerçekleştirdi.
Down sendromu farkındalık günü dolayısı ile polis elbisesi giyen Burak Erim, trafik polisliği yaparak, hayalini gerçekleştirdi.
Down sendromu Burak Erim, 21 Mart Down sendromu farkındalık gününün hafta sonuna gelmesinden dolayı okul çıkışı Darende bölge trafik istasyonuna davet edildi. Polis yeleği giyen Erim, D300 Devlet karayolunda araçları durdurarak sürücülere maske, hız ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve el ilanları verdi.
Görev sonrası polis memurları ile hatıra fotoğrafları çektiren Erim'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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