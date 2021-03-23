Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi

İHA

Bağ evinde kaçak rakı ele geçirildi

Malatya’da polis, bir ihbarı değerlendirerek, bağ evinde bin 234 litre el yapımı boğma rakı olarak bilinen kaçak rakı ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın el yapımı boğma rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şahsın bağ evi olarak kullandığı ikamette yapılan aramada, 6 adet 200 litrelik varillerde bin 200 boğma rakı ham maddesi, 1 adet 19 litrelik damacanada 19 litre el yapımı boğma rakı, 3 adet 5 litrelik pet şişelerde 14 litre el yapımı boğma rakı olmak üzer bin 234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
Şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hekimhan’da 3 bin 300 dekar alan suya kavuşacak
YEREL HABERLER Hekimhan’da 3 bin 300 dekar alan suya kavuşacak
'Kayısı çiçeği festivali' Arapgir’de son buldu
YEREL HABERLER 'Kayısı çiçeği festivali' Arapgir’de son buldu
Başkan Gürkan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi Malatya Büyükşehir’den kamulaştırmaya 55 milyon
YEREL HABERLER Başkan Gürkan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde ...
Özcan, Kayısının gelişim sürecini anlattı
YEREL HABERLER Özcan, Kayısının gelişim sürecini anlattı
Down Sendromu Erim polis oldu
YEREL HABERLER Down Sendromu Erim polis oldu
Battalgazi’de başarılı kursiyerler ispendere’yi gezdi
YEREL HABERLER Battalgazi’de başarılı kursiyerler ispendere’yi gezdi
'Amigo Yusuf' adına futbol turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER 'Amigo Yusuf' adına futbol turnuvası düzenlendi
Çınar, ‘kayısı çiçeği şenliği’ misafirleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Çınar, ‘kayısı çiçeği şenliği’ misafirleriyle bir ...
Depremde terk edilen binayı hırsızlar boşalttı
YEREL HABERLER Depremde terk edilen binayı hırsızlar boşalttı
Kumarcılara ceza
YEREL HABERLER Kumarcılara ceza
İzinsiz balık avlayanlara ceza
YEREL HABERLER İzinsiz balık avlayanlara ceza
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye hazır Gelincik Tepesi’yle Malatya’ya yeni bir alt merkez kazandırılıyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de 2 bin deprem konutu teslim edilmeye ...
Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı
Doğanşehir’de ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı Gürkan: “Bir fidan kadar hür ama bir orman gibi kardeşçe olmanın duygusu içerisinde olmalıyız”
YEREL HABERLER Doğanşehir’de ilçe koordinasyon toplantısı ...
'Kayısı Çiçeği Şenlikleri' devam ediyor
YEREL HABERLER 'Kayısı Çiçeği Şenlikleri' devam ediyor
Gürkan’dan istişare kültürüne önem vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan’dan istişare kültürüne önem vurgusu
Malatya Büyükşehir’den kimsesiz ve yaşlılara temizlik hizmeti
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den kimsesiz ve yaşlılara temizlik ...
Yeşilyurt Belediyesi’nden Şehit Fethi Sekin’e vefa
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden Şehit Fethi Sekin’e vefa
Ispanaklı ekmek tam not aldı
YEREL HABERLER Ispanaklı ekmek tam not aldı
"Kayısı Çiçeği Festivali" ile Malatya yemekleri tanıtılıyor
YEREL HABERLER "Kayısı Çiçeği Festivali" ile Malatya yemekleri ...
Malatya kayısıdan gelinlik giydi Kayısı başkenti kentte tüm bahçeler beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Malatya kayısıdan gelinlik giydi Kayısı başkenti ...