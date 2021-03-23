Yeşilyurt’ta açılan bağlantı yolları, ulaşımın akıcılık düzeyini artırıyor Çınar: “Alternatif yol güzergâhlarıyla kırsal bölgelerimize ulaşımı rahatlatıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları Bekir Karakuş ve Mehmet Nogay ile Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte Topsöğüt Mahallesi’nde gerçekleşen yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını inceledi.



Topsöğüt Mahallesi’nde gerçekleşen yol açma çalışmasını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cevatpaşa ile Topsöğüt mahallemiz arasındaki 4 km’den oluşan yeni yol güzergâhını açarak, kırsal bölgelerimize ulaşımı rahatlatmak adına gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız” dedi.



Topsöğüt’te alternatif yeni bir yol güzergahı oluşturup bölgeye ulaşımı daha konforlu ve akıcı hale getireceklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin dört bir tarafında kalıcı ve güzel hizmetlerin altına imza atan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, havaların iyiye gitmesini fırsat bilerek hem bu bölgede hem de farklı alanlarda ulaşımı rahatlatacak kalıcı çözümleri gerçeğe dönüştürüyorlar. Cevatpaşa ile Topsöğüt mahallemiz arasındaki bağlantıyı güçlendirip, merkezle bu bölgemiz arasındaki ulaşımın konfor düzeyini daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla toplam 4 kilometreden oluşan kadastro yolunda çalışmalarımıza hız verdik. Serme sıkıştırma, malzeme serimi, sulama ve zemin iyileştirme gibi alt yapı çalışmalarına tabi tutulan yollarımızı asfalt sezonuyla birlikte gerek sathi kaplama gerekse de tam kaplamalı sıcak asfalt uygulamasıyla trafiğe açarak bölgeye ulaşımı daha kolay hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Pandemi süreci ve yaşanan deprem olaylarından dolayı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kırsal bölgelere ulaşımı rahatlatacak yatırımlara devam ettiklerine dikkat çeken Çınar, “Pandemi dönemi ve yaşanan deprem olaylarından dolayı ilçemizdeki kırsal bölgelerde bağ evi yapıp, tarım arazilerini daha aktif kullanmayı tercih eden hemşerilerimizin yol ihtiyaçlarını çözüm odaklı hizmetlerimizle gidermek için yol hizmetlerimizi daha geniş bir alana yaydık. Tarım işiyle uğraşan çiftçilerimizin bahçe ve bağlarına gidiş ve gelişlerini bu tür yatırımlarla daha kolay ve rahat bir seviyeye ulaştırmaktayız. Bölgelerimizde çiftçilik yapan hemşerilerimizin işlerini kolaylaştırıp, sağlıklı ve güvenli alanlarda yolculuk yapmaları içinde yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hiç bir vatandaşımızın mağdur olmadan gerek bağ ve bahçesine gitmesi gerekse de normal hayat koşullarında konforlu yollarda yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Yollarımızın kalitesinin artmasıyla birlikte bir yandan ilçemizin dört bir tarafına ulaşımı kolaylaştırırken diğer taraftan da tarım arazilerimizin verim düzeyini artmasına ve bölge ekonomisinin hareketlenmesine destek vermiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın yol talebini, doğru ve planlı yatırımlarla cevap vermek içinde 7/24 çalışma esasına göre ilçemizin dört bir tarafına kaliteli hizmetler götürmekteyiz. İlçemiz gelişip büyüdükçe yol talepleri de doğal olarak artıyor, vatandaşlarımızın da bugüne kadar ekiplerimize gösterdikleri duyarlı anlayışları ve desteklerinin bundan sonrada aynı ölçüde devam etmesini istiyoruz. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveri ve gayretle çalışıp talepleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Yeni yollarımız şimdiden Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun ” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.