Çaldıklarını götüremeden yakalandılar

Malatya’da, bir iş yerinden para ve çeşitli malzemeler çalan 3 zanlı, çaldıklarını götüremeden yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ İlçesi Kepez Mahallesi’nde Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, H.T isimli şahsa ait iş yerinde, 3 şüpheli şahsın hırsızlık yaptıklarının tespit edildi. Şüpheliler olay mahallinde çaldıkları para, alkollü içecek ve malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, bin 749 TL, 330 paket çeşitli markalarda sigara, 15 litre alkollü içecek ve 372 adet çeşitli marka ve ebatlarda gıda malzemesini çaldıkları tespit edildi.

3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Tahkikat sürdürülüyor.

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