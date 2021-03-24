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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler

İHA

Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler

Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’da erken çiçek açan kayısı ağaçları görüntülere neden oldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, adeta gelinlik giyen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.
Topsöğüt Mahallesi’ndeki kayısı bahçelerini gezen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dünya kayısı pazarının merkezi konumundaki Malatya’nın farklı bölgelerindeki kayısı bahçelerimizde, tomurcuklanan kayısı çiçekleriyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşmaya başladı” diye konuştu.
Kayısı bahçelerinin yılın her mevsiminde farklı renk tonuyla kente çok özel bir değer kattığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kayısı çiçeklerinin tomurcuklanmasıyla birlikte kayısı bahçelerinin muhteşem bir görüntüye büründüğünü bildirdi.
Malatya Kayısısının dünya genelinde en fazla tercih edilmesinin temelinde verimli toprakların yanı sıra çalışkan insanların fedakarlığının yer aldığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 21 Mart Nevruz Bayramıyla birlikte havaların ısındığı, baharın kendisini iyice hissettirdiği bir döneme girmiş bulunmaktayız. Kadim medeniyetimizde nevruzun çok özel bir yeri vardır. Hayatımıza farklı ve özel bir çok güzelliğin katıldığı bu özel zaman diliminde; dünya kayısısının başkenti olan Malatya’mızın olmazsa olmazı olan kayısı ağaçlarımızda çiçekler kendisini göstermeye başladı. Allah’a binlerce kez hamt olsun ki her yıl olduğu gibi yine tarım arazilerimiz açan çiçeklerle birlikte görsel bir zenginlik sunuyor. Kayısı bahçelerimiz, Malatya’nın en güzel süsüdür, rengidir ve güzelliğidir. Kayısı dallarında kendisini iyiden iyiye göstermeye başlayan çiçek tomurcuklarının yansıttığı kartpostallık görüntüleri herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Muhteşem doğal güzelliği ile bölge turizminin canlanmasına da vesile olacak kayısı bahçelerimizden yansıyan eşsiz güzellikler, Malatya’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğinin de açıkçası sembolüdür. Ardı ardına açan çiçek tomurcukları, dünyaya gözünü açan bir bebek gibi hepimize umut aşılamaktadır. Tomurcuklar kayısı çiçeğine ardından çağala ve sonrasında ise tadı ve aromasıyla damaklarda farklı lezzetler bırakan ünlü altın sarısı kayısılarımıza dönüşecektir. Çiftçilerimizin alın teri ve bin bir emekle hazır hale getireceği yaş ve kuru kayısılarımız sayesinde her yıl olduğu gibi yine ülke, kent ve bölge ekonomisine dev bir katkı sunan şehir olacağız. Tarım işiyle uğraşan, bu yönde alım satım yapan esnaflarımıza yine büyük bir gelir kapısı açacak olan kayısımız, hepimizin ortak değeri ve güzelliğidir “ ifadelerini kullandı.
Malatya Kayısının yurt içi ve yurt dışı pazar payının artması noktasında son dönemlerde ciddi desteklerin verildiğini hatırlatan Başkan Çınar, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, TSO ve Ticaret Borsamızın da büyük gayretleriyle kayısımızın hem alım satımı hem de pazarlanması noktasında çok büyük destekler verilmektedir. İnşallah verilen destekler neticesinde kayısı ticaretinde yakaladığımız başarı çıtamızı el birliğiyle daha iyi bir konuma ulaştıracağız. Dünyanın dört bir tarafındaki insanların sofralarında bu muhteşem lezzetin yer alması için Malatya’da büyük yatırımlar ve projeler uygulanmaktadır. Kentimizde tarıma ve tarımsal ürünlere verilen bu ve benzeri tüm desteklerin meyvelerini ilerleyen zamanlarda mutlaka toplayacağız. Kayısının satışı ve pazarlanması noktasında büyük emek sarf eden kurum ve kuruluşlarımızın ciddi gayretleriyle de Malatya Kayısımızın şöhreti dünyanın dört bir tarafına yayılacaktır. Kayısı demek çiftçilerimizin evine bakması, oğlunu kızını evlendirmesi, alın teriyle çocuklarına güzel bir gelecek hazırlaması demektir. Çiftçilerimizin gelir kaynağı, kentimizin de katma değeri yüksek tarımsal ürünü olan kayısımız, bölgemizin başta
ekonomik hayatı olmak üzere sosyal ve kültürel hayatına farklı güzellikler katmaktadır. Kentimizin o eşsiz havası, suyu ve bereketli topraklarında, çiftçilerimizin alın teri ve bin bir emekle yetişen kayısı gibi çok önemli bir tarımsal ürünü bu bölge insanına nasip eden Allah’a ne kadar hamt etsek azdır. Rabbim, bol ve bereketli bir hasad dönemini hepimize nasip etsin” dedi.
Çiftçilerin her zaman yanında yer aldıklarını dile getiren Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak hem tarımsal yatırımlarımız hem de ARGE Müdürlüğümüz aracılığıyla başta kayısımız olmak üzere diğer tarımsal ürünlerimizin daha iyi şartlarda ekimi, bakımı, sulaması, hasadı ve pazarlanması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçilerimizin her türlü sorunuyla bire bir ilgilenerek onlara gerek ücretsiz fide gerekse de teknik ekipman anlamında destek vererek tarım arazilerimizin verimini artırmaktayız. Kayısı ve Kiraz Bahçelerimizle, kayısı çekirdeğinden yaptığımız kahvelerimiz ve diğer farklı projelerimizle bölgemizin tarımsal potansiyelini hareketlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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