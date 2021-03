Yeşilyurt'taki atık toplama ve ayırma tesisi örnek oluyor

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ Yerel Yönetim Başarı Ödülüne layık görülen Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini ziyaret ederek, çevre yatırımlarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden gelen inceleme ve değerlendirme ekibine tesislerin çalışma sistemi, atıkların toplama ve bertaraf edilme süreçleri ile ilçe genelinde gerçekleşen çevre hizmetleri hakkında detaylı bilgiler aktardılar.

Yeşilyurt’ta ki çevre yatırımlarının takdire şayan olduğunu ifade eden Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Esra Demircan, “ Yeşilyurt Belediyesinin Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerinde gayet verimli ve faydalı bir gezi düzenledik. Buradaki sistemi ve organizasyonu yerinde inceleyerek, edindiğimiz tecrübeyle birlikte aynı çevre yatırımlarını Kayapınar Belediyesinde uygulamak istiyoruz. Buradaki organizasyonu çok beğendik. Bizim Kayapınar Belediyesinde uygulamak istediğimiz sistemle örtüşmektedir. Bu gezi sayesinde Yeşilyurt’ta çevre yatırımları anlamında büyük emekler verildiğini gördük. Tesislerin işletilmesi ve yönetilmesi gerçekten takdir şayandır. Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerinin, mühendislerin ve personellerin gayretleriyle çok önemli hizmetlerin hayata geçtiğini bire bir görme fırsatına ulaştık. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezini kendi bölgemizde kurmak için çalışmalar yaparken, Yeşilyurt Belediyesinin çevre yatırımlarıyla ilgili güzel bilgiler edindik. Bizlere her türlü konuda destek olup, tecrübelerini paylaşan Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürümüz ve ekiplerine Belediye Başkanımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt’ta çevre sağlığının korunması adına hayata geçen yatırımların yerel yönetimler tarafından takip edilmesinden memnun olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Abuzer Karataş ise “Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ekiplerini Yeşilyurt’umuzda misafir etmekten çok büyük memnuniyet duymaktayız. Diyarbakır’dan gelen çevre mühendisi arkadaşlarımıza Ambalaj Atığı Tesislerimizin işleyişi, atık yönetimi ve organizasyonlar hakkında detaylı bilgiler verip, tecrübelerimizi paylaştık. İlçemizdeki yatırımlarımızın diğer yerel yönetimler tarafından uygulanması noktasında her türlü desteğe hazırız. Yeter ki bu tür güzel, faydalı ve nitelikli tesislerin sayısı artsın, bizler üzerimize düşen ne varsa yerine getiririz. Çevre sağlığının korunmasına yönelik bu tür tesislerin sayısının artması bizleri gururlandırır. Sıfır Atık Müdürlüğü olarak bu yönde çalışma yapan tüm yerel yönetimler, kamu ve kurumlara kapımızda, gönlümüzde sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesindeki çevre hizmetlerinin boyutunu her geçen gün geliştirdiklerine dikkat çeken Karataş, "Bölgemizde başka bir örneği olmayan, ülkemizdeki sayılı çevre yatırımları arasında yer alan buradaki bu dev yatırımımız bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında Yerel Yönetimler Başarı Ödülüne layık görülmüştü. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’da ödülü Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin elinden almıştı. Pandemi süreci çevremize, doğamıza ve sağlığımıza daha fazla duyarlı olmamız gerektiğini bir kez daha bizlere gösterdi. Gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve düzenli bir çevre bırakmak için toprağımızı, suyumuzu ve havamızı koruyup, sahip çıkmalıyız. Belediye Başkanımızın talimatlarıyla ‘Sıfır Atık’ anlayışının ilçemizde tam manasıyla yerleşmesi için çevre yatırımlarının boyutunu her geçen gün genişletiyoruz. Temiz ve sağlıklı bir çevreye ulaşmak atık miktarlarını azaltmakla mümkündür. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar adına Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden gelen ekiplere tesislerimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

