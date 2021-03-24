Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütünün Malatya yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasıne yönelik yapılan operasyonda silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ) suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu, bir şahıs Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerine devam ediliyor.

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