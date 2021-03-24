Kaçak sigaraları satamadan yakalandı

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Malatya’da, gümrük kaçağı sigara malzemelerini satmaya kalkışan şahıs, satamadan polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahısın içi tütün doldurulmuş makaron ve bandorolsüz makaron satışı yapmaya çalıştığı bilgileri elde edildi. Şahsın aracında yapılan aramada, 6 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 110 bin adet gümrük kaçağı makaron, bin 347 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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