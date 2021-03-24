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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıta denetimlerini sıklaştırdı

İHA

Zabıta denetimlerini sıklaştırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son zamanlarda artan korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini iki katına çıkardı.
Vatandaşların sık uğradığı mekanlarda hijyen kuralları rutin denetimlerine devam eden Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, artan Covid19 salgını nedeniyle çalışmalarını iki katına çıkardı. Büyükşehir Zabıta ekipleri özellikle market, unlu mamuller, kasap, pazar yerleri ve fırın denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son zamanlarda Türkiye ve Malatya’da artan korona virüs vakalarından dolayı denetimlerin sıklaştığını ve yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, “Son zamanlarda artış gösteren korona virüs vakalarından dolayı zabıta teşkilatı olarak rutin kontrollerimizi daha da sıklaştırdık. Maske, mesafe ve hijyen denetimlerimize öncelik verdik. Bu denetimlerle beraber fırınlarda, kasaplarda, kafelerde, çay ocaklarında ve büyük iş yerlerinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Yeni genelgeyle kafelerin ve çay ocaklarının açılması ile birlikte iş yükümüz biraz daha çoğaldı. Arkadaşlarımız denetimlerini daha da sıklaştırdı. Gelen şikâyetleri anında değerlendiriyoruz. Günlük kontrollerimizi yapıp bildirimde bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyoruz’’ diye konuştu.
Kargı son olarak vatandaşlara sağlıklarını korumak adına kurallara riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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