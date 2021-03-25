Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına sosyal medya hesaplarından propaganda yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskında, 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 58 örgütsel içerikli kitap ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-25 12:31:08



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