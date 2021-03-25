Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı

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Malatya'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D300 karayolu, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü Havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AAJ 529 plakalı Tofaş marka otomobil önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, A.U., Ö.K , Z.D, V.Y yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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