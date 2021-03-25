Malatya'da, 20 kişiye 'koronavirüs' cezası



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde; maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 664 kişi ise uyarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-25 14:09:52



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