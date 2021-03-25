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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi’nden kan kampanyasına destek

İHA

Yeşilyurt Belediyesi’nden kan kampanyasına destek

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi personelleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay’ın ‘Kan Bağışı Hayat Kurtarır’ sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına destek vererek, hasta ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatan Türk Kızılay’ın hizmetlerine katkı sundu.
Türk Kızılay’ının düzenlediği gerek kan bağışı kampanyaları gerekse de toplumsal farkındalığı artıracak projelere tam destek veren Yeşilyurt Belediyesi, ‘Kan Bağışı Hayat Kurtarır’ sloganıyla gerçekleşen kan bağışı kampanyasına da katılarak örnek yaklaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi ile Yeşilyurt Belediyesi işbirliği ile Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önüne yerleştirilen kan bağışı noktasına gelen Yeşilyurt Belediye personelleri, doktorlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulunarak, Kızılay’a destek oldular.
Kan bağışında bulunmanın vicdani bir görev olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, “ Dünyayı saran pandemi sürecinde Türk Kızılay’ın kan stoklarını yeterli seviyede tutmak adına gerçekleştirilen ‘Kan Bağışı Hayat Kurtarır’ kampanyasına Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman destek veriyoruz. Kızılay Malatya Şubesi ile ortaklaşa yaptığımız çalışma neticesinde bugünde Belediye Binamızda kan bağışı etkinliği düzenliyoruz. Türk Kızılay’ının her zaman yanındayız. Kan bağışında bulunmak hepimizin asli görevleri arasındadır. Bir kanın bir hayat kurtardığı bilinci ile toplumun tüm kesimlerini bu kritik dönemde Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz. Bu kritik dönemde büyük bir duyarlılık gösterip gönüllü olarak kan bağışında bulunan personellerimize ise teşekkür ediyorum. Bu hem ihtiyacı olan kişilere kan temin etmek açısından hem de kan veren kişinin sağlığı açısından önemlidir. Bu arada kan bağışı kampanyalarına sürekli katılarak bu konuda örnek bir davranış sergileyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerimizden Mehmet Koca’yı gösterdiği duyarlılıktan dolayı ayrıca kutluyorum” diye konuştu.
Türk Kızılay’ının kampanyalarına sürekli katılarak kan bağışında bulunan Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden Mehmet Koca’ya, Türk Kızılay Yetkililerinden Doktor Mesut Akyüz tarafından teşekkür belgesi ve madalya hediye edildi.
Tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Mehmet Koca, “ Kentimizin farklı noktalarında gerçekleşen kampanyalara sürekli katılıyorum ve kan veriyorum, herkesi de kan vermeye davet ediyorum. Kan vermek sağlığımız içinde önemlidir. Unutmamalıyız ki; kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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