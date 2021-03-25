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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlantı yolundaki çalışmalar tamamlandı

İHA

Bağlantı yolundaki çalışmalar tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu açılan alternatif yolla en aza indiriyor. Yapılan çalışmaları Başkan Gürkan, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve Daire Başkanları ile birlikte inceledi.
Malatya genelinde yaşanan trafik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştiren ve bu kapsamda yeni bulvarlar, caddeler ve alternatif yollar açan Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşım noktasında ve hastane içinde yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçebilmek için başlatmış olduğu alternatif yol çalışmalarını tamamladı. Son olarak asfalt serimi ile birlikte yatay ve düşey işaretleme çalışmalarını gerçekleştirdi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında çalışmaların tamamlandığını belirten Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, “Büyükşehir Belediyesi olarak Hastane çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Anayurt Bulvarını açtık. İstasyon Caddesini genişleterek yeniledik. Bu çalışmaların yanında hastane içi trafiğin rahatlatılması amacıyla Anayurt Bulvarından Çevre Yolu’na bir bağlantı yolu açılarak ve hastaneye ulaşım noktasında vatandaşlarımızın kullandığı kaldırımlar 2 metreden yaklaşık 5 metre genişliğe çıkarılmıştır” dedi.

“Hastaneye ulaşımı kolaylaştıracak”
Büyükşehir Belediyesinin Malatya her noktasında hizmet ve yatırımlarına devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya Trafiğini rahatlatmak için gerek Anayurt Bulvarı gerek Danişmetgazi Bulvarı olsun gerekse de Kuzey ve Güney Kuşak Yolları ile ilgili ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışma içerisindeler. Anayurt Bulvarını hizmete aldık, Danişmentgazi Bulvarı tamamlanma aşamasında. Ayrıca bu çalışmalarımızın yanında bağlantı yolları ile ilgili çalışmalarda devam ediyor. Ergenekon kavşağınAnayurt Bulvarından Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinden geçerek Çevre Yolu bağlantı yolumuzu ekiplerimiz tamamladı. Bu yolumuz aynı zamanda hastane içindeki trafik yoğunluğunu da rahatlatacak. Vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımı noktasında çok dar olan kaldırımlarda 2 metreden yaklaşık 5 metreye çıkarılarak vatandaşlarımızın bu noktadaki mağduriyetlerinin de önüne geçilmiş oldu. Gerçekleştirilen bu çalışmalarda emeği bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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