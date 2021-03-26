Malatya’ya önemli bir merkez daha kazandırılıyor Malatya dünyaya şifa dağıtacak

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi bünyesinde İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulacağını belirterek, “Burası önemli bir merkez olacak ve inşallah Malatya tüm dünyaya şifa dağıtacak” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi bünyesine İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi açılacağının müjdesini verdi. Merkezin kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını açıklayan Milletvekili Kahtalı, Malatya için tarihi bir adımın atıldığını vurguladı. İlaç geliştirme merkezinin ülkedeki tıbbi araştırmalara destek olacağını aktaran Kahtalı, merkezin ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak

İnönü Üniversitesi’nde İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Milletvekili Kahtalı, “İnönü Üniversitesi bünyesinde ilaç geliştirme merkezinin kurulmasına yönelik üniversite hocalarımızın çalışmaları vardı. Konuyu bize aktardılar. Rektörümüz ile yaptığımız görüşmenin ardından YÖK Başkanımıza konuyu ilettik. Daha sonra hep birlikte gelişmeleri takip ettik ve neticede ilaç geliştirme merkezinin kurulmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İnönü Üniversitesi’nde bu merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamış olacak. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, Prof Dr. İsmail Özdemir’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Hedef, dışa bağımlılığı azaltmak

Kurulacak olan merkezin ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına dikkat çeken Hakan Kahtalı, şunları kaydetti:

“Burası önemli bir merkez olacak ve inşallah Malatya tüm dünyaya şifa dağıtacak. Bu merkez de daha çok onkoloji kanser hastalıkları ilaçları ve diğer hastalıklar ile ilgili yeni ilaçlar üretilecek hem de mevcut ilaçlar revize edilerek geliştirilecek. Böylece eczacılık ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Şehrimize kurulacak olan merkez bir yandan ülkedeki tabibi araştırmalara destek olurken diğer de yandan da inşallah ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu anlamda sağlık alanında böyle önemli bir yatırımı daha Malatya’mıza kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

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