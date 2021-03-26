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Yeşilyurt'ta Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi inşaatı hızla yükseliyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Sosyal yaşam projelerine örnek gösterilecek özel bir yatırım"

İHA

Yeşilyurt'ta Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi inşaatı hızla yükseliyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Sosyal yaşam projelerine örnek gösterilecek özel bir yatırım"

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çilesiz mahallemizde yapımı tüm hızıyla devam eden Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi projemiz, sosyal yaşam yatırımlarına örnek gösterilecek, gelecek nesillere emanet edeceğimiz kıymetli eserdir" diye konuştu.
Yapımı tüm hızıyla devam eden Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’nin inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nüfusu hızla artan Yeşilyurt’ta vatandaşların rahat ve temiz ortamlarda alış verişlerini yapacağı Semt Pazarları ile kütüphane, spor alanları, sosyal donatılar ve kafeteryaların olduğu Yaşam Alanlarını tek çatı altında buluşturacaklarını söyledi.
Yeşilyurt’ta ki örnek ve marka yatırımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini belirten Çınar, “Tecde ve Çilesiz mahalle sakinlerimizin birleşme noktasında inşaatı planladığımız şekilde devam eden Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezimizin içerisinde alış veriş noktaları, ticari bölümler, sosyal yaşam alanları, otopark, restaurant ve sportif mekanlar yer alacaktır. Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerine kazandırdığımız cazibe noktalarımızdan bir yenisini bu bölgeye kazandırıp, yeni bir yaşam alanı daha sunmuş olacağız. Bu tür projelerle mahallelerimizin sosyal yaşam seviyesini artırmaktayız. İnşaatımız tüm hızıyla devam ederken, bizlerde bu tür geleceğe bırakacağımız kıymetli eserlerimizin tüm süreçlerini yakından takip ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun değişen kimliğine yakışacak yatırımlarımızdan bir tanesi daha hizmete sunacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Vatandaşlarımız gibi bizlerde bölgemize değer katacak bu tür projelerin hizmete girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
İki kat üzerinden hizmete sunulacak olan Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezinin sosyal yaşam projelerine örneklik gösterilecek alanlara sahip olduğuna dikkat çeken Çınar, “ Binamızın alt katını haftanın yedi günü hizmet verecek şekilde organizasyonunu yapacağımız semt pazarı olarak hizmete sunacağız. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla buraya gelip alış verişlerini yapacak, esnaflarımız da temiz ve düzenli ortamlarda ürününü satacak. Üst katı ise sosyal ve sportif aktiviteler ile kültürel mekanlar için ayırdık. Ailelerimiz buradaki güzel ortamda alış verişini yaparken çocuklarımız ve gençlerimizde kültürel ve sosyal mekanlarda keyifli anlar yaşayacaklar. Millet Kıraathanemizin yanı sıra spor ve çocuk oyun alanlarımızla burayı daha cazip ve tercih edilebilir bir hüviyete ulaştıracağız. İlçemizde sayısını artırmayı planladığımız, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik açtığımız Erdem Okullarımızı burada da faaliyete sunacağız. Açık ve kapalı oyun alanları, baybayan mescit, fıtness alanları, kafeterya ve yemek bölümleriyle her yaştan vatandaşımıza hitap edecek hizmet mekanlarını buraya kazandıracağız. Yeşil alanları, sosyal donatıları ve aydınlatmalarıyla bölgemize değer katacak güzel bir yatırımı Yeşilyurt’a kazandıracağız. Bu tür özel projeler, ilçemizin farklı bölgelerinde yapmayı planladığımız yatırımlarımıza ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.

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